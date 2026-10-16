ЦИК утвердил итоги выборов в 15-й Сейм: «Объединённый список» получил 41 место

Центральная избирательная комиссия Латвии в пятницу, 16 октября, официально утвердила результаты выборов в Сейм 15-го созыва и список избранных депутатов. В новый парламент прошли шесть политических сил. Победителем стал «Объединённый список», получивший 41 из 100 мандатов.

Проверка данных после голосования не изменила распределение мест между партиями и состав избранных депутатов. Итоговая расстановка сил выглядит следующим образом:

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Партия или объединение Места в Сейме «Объединённый список» 41 «Латвия на первом месте» 17 «Суверенная власть/Объединение младолатышей» 15 Национальное объединение 10 «Прогрессивные» 10 «Новое Единство» 7

Таким образом, у победителя выборов будет крупнейшее представительство, однако собственного большинства в парламенте «Объединённый список» не получил. Союз «зелёных» и крестьян не преодолел пятипроцентный барьер и остался за пределами нового Сейма.

Кто получил депутатские мандаты

Среди избранных от «Объединённого списка» - Андрис Кулбергс, Эдвард Смилтенс, Раймонд Бергманис, Марис Кучинскис, Лига Менгельсоне и Раймонд Вейонис.

От «Латвии на первом месте» в парламент прошли, в частности, Айнар Шлесерс, Регина Лочмеле, Андрей Клементьев, Александр Барташевич, Евгения Шафранек и Рамона Петравича.

Объединение «Суверенная власть/Объединение младолатышей» будут представлять в том числе Юлия Степаненко, Рудольф Бреманис, Любовь Швецова, Карина Спруде и Вячеслав Степаненко.

Среди депутатов Национального объединения - Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис, Янис Домбрава и Инара Мурниеце. От «Прогрессивных» избраны, в частности, Андрис Шуваевс, Антонина Ненашева, Андрис Спрудс и Атис Швинка. От «Нового Единства» - Байба Браже, Андрей Юдин, Инесе Либиня-Эгнере, Эвика Силиня, Айнарс Латковскис, Эдмунд Юревицс и Инга Берзиня. lsm.lv

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Неточности исправили, результат сохранился

Как пояснил председатель ЦИК Марис Звиедрис в интервью Latvijas Radio, при окончательной проверке обнаружились небольшие неточности. Значительная их часть касалась учёта голосов, заранее переданных на хранение.

По его словам, в некоторых случаях общая сумма была известна, но отдельные показатели оказались внесены не в те графы. Данные уточнили, однако на итоговый состав парламента эти исправления не повлияли.

Почти две недели между выборами и утверждением результатов потребовались в том числе для проверки обращений. Если возникали сомнения, комиссия дополнительно выясняла обстоятельства и привлекала соответствующие участковые комиссии.

Решение ещё можно обжаловать

Официальное утверждение итогов не отменяет предусмотренной законом процедуры обжалования. Податели списков и зарегистрированные кандидаты вправе обратиться в суд в течение трёх рабочих дней после принятия решения ЦИК. Это прямо предусмотрено статьёй 51 закона о выборах в Сейм.

По Конституции вновь избранный парламент собирается на первое заседание в первый вторник ноября. В этом году это 3 ноября. С началом работы нового созыва прекращаются полномочия предыдущего Сейма.