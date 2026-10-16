16 октября 2026, 20:29 Валерия Леонова

Итоги реформы: средняя зарплата педагогов выросла на 118 евро в месяц. Но не везде

Итоги реформы: средняя зарплата педагогов выросла на 118 евро в месяц. Но не везде

В Латвии подвели первые итоги новой системы финансирования школ. Средняя зарплата педагогов выросла на 118 евро в месяц, однако в некоторых учебных заведениях учителя столкнулись с обратной ситуацией: за ту же или даже большую нагрузку они стали получать меньше, сообщают Латвийское радио и Lsm.

По данным Министерства образования и науки, в нынешнем учебном году средняя зарплата учителей за полную ставку увеличилась с 1449 до 1567 евро.

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Рост связан с внедрением модели финансирования «Программа в школе» (Programma skolā), которая должна обеспечить более справедливое распределение средств между учебными заведениями.

На реализацию реформы до конца 2026 года предусмотрено дополнительное финансирование в размере 45 млн евро. В последующие годы расходы составят около 90 млн евро ежегодно

Первые зарплаты по новой системе педагоги получили в начале октября. И результаты оказались неоднозначными.

В Тукумском крае зафиксированы случаи снижения оплаты труда. Некоторые учителя сообщили, что при прежней или даже увеличившейся нагрузке стали получать на 200–300 евро меньше.

Руководитель Управления образования Тукумского края Ивета Скрастиня подтвердила Латвийскому радио, что в отдельных школах зарплаты действительно сократились. Одна из причин - уменьшение количества учеников, вследствие чего сокращается финансирование учебного заведения.

Однако проблема связана не только с численностью школьников. В некоторых случаях дополнительные средства, предназначенные для педагогов, приходится перераспределять на оплату труда администрации и вспомогательного персонала.

Так, в Земгальской средней школе финансирование увеличилось, но этих денег оказалось недостаточно для покрытия всех расходов на персонал.

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В столице ситуация выглядит значительно лучше. По информации Рижского самоуправления, зарплаты педагогов выросли во всех школах города.

В среднем повышение составило от 50 до 300 евро за ставку

Общий объем финансирования зарплат учителей в Риге увеличился более чем на два млн евро в месяц по сравнению с предыдущим учебным годом.

При этом реформа затронула не только оплату труда, но и нагрузку педагогов. В ряде школ удалось сократить количество часов непосредственного преподавания, выделив больше времени на подготовку к занятиям и другие профессиональные обязанности.

Профсоюз намерен разобраться

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) получает сообщения о снижении зарплат в отдельных школах. Председатель профсоюза Инга Ванага сообщила, что организация намерена подробнее изучить такие случаи и запросить информацию о конкретных учебных заведениях.

Один из спорных вопросов - возможность перераспределять средства, первоначально предназначенные для оплаты труда учителей, на другие нужды школы.

Министерство образования признает, что в отдельных учреждениях зарплаты могли снизиться, однако полная картина пока отсутствует. Более подробный анализ результатов реформы, включая изменения зарплат и педагогической нагрузки, планируется провести после завершения первого учебного семестра.

 

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