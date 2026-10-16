16 октября 2026, 17:28 Валерия Леонова/LETA

Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

Прокуратура предъявила должностному лицу авиакомпании «airBaltic» обвинение в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, мошенничестве и легализации преступным путем полученных средств в крупном размере, совершенных в группе лиц по предварительному сговору, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Руководителю другого предприятия предъявлено обвинение в пособничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Также решается вопрос о применении принудительных мер к юридическому лицу, в пользу которого было совершено мошенничество.

Читайте нас также

В связи с продолжающимся расследованием прокуратура не раскрывает подробности дела.

Уголовное преследование инициировало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), возбудившее дело в 2025 году.

Читайте Mixer
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

Лучшие анекдоты недели и миллениалы
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

Тест на завтрак: выберите тарелку и узнайте, чего вам не хватает - заботы,…
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

4 пары знаков зодиака, которые расстаются, но годами не могут забыть друг…
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

Яйца, томаты и нут на одной сковороде: завтрак, ради которого хочется…

В airBaltic ранее заявили, что обвиняемый не является и не являлся членом правления или совета компании. Однако БПБК подтвердило, что обвиняемый по-прежнему имеет статус государственного должностного лица.

По данным бюро, сотрудник airBaltic, отвечавший за оборот авиационных запчастей, организовал при содействии другого лица сделки через три предприятия, чтобы получить необоснованную прибыль от продажи имущества компании и легализовать средства.

Предположительно, сотрудник знал о заинтересованности литовского предприятия в покупке амортизатора и стойки шасси. Запчасти сначала приобрело одно предприятие, затем связанная с сотрудником компания перепродала их конечному покупателю за 370 000 долларов США. Наценка в 55 360 евро обеспечила посреднику необоснованную прибыль.

По версии следствия, часть средств перечислили предприятию-посреднику, а также на личные счета сотрудника и другого лица в виде дивидендов. Деньги, предположительно, были использованы для оплаты учебы и строительства дома.

google news Подпишитесь на нас
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

Лучшие анекдоты недели и миллениалы
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

Тест на завтрак: выберите тарелку и узнайте, чего вам не хватает - заботы,…

В мире

Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
16 октября, 15:37
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
16 октября, 15:02 15:02
Даже депутатский статус не защитил: 46 женщин в Европарламенте стали мишенями сайтов с интимными дипфейками
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
ВИДЕО
16 октября, 12:19 12:19
В день столетия Винни-Пуха в библиотеку пришёл настоящий медведь - и съел банку мёда
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
16 октября, 12:07 12:07
Маск презентовал «летающий» электромобиль Tesla Roadster - серийный выпуск начнется в 2028 году
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
16 октября, 11:05 11:05
Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
16 октября, 10:35 10:35
Новый пресс-секретарь Трампа призналась, что провалила экзамен на адвокатскую лицензию
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
16 октября, 09:05 09:05
В Нарве ученик вытер обувь о флаг Эстонии: суд назначил условный срок и штраф
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
16 октября, 08:30 08:30
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
16 октября, 08:00 08:00
В американском штате Орегон подросток устроил стрельбу в начальной школе - четверо погибших
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек
15 октября, 20:28 20:28
Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек

Латвия

«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
16 октября, 17:59
В Латвии с 1 ноября увеличат жилищные пособия: кто сможет получить больше денег
16 октября, 17:28
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
16 октября, 16:24 16:24
ЦИК утвердил итоги выборов в 15-й Сейм: «Объединённый список» получил 41 место
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
16 октября, 16:02 16:02
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
16 октября, 13:03 13:03
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
16 октября, 11:30 11:30
В Елгаве пройдут гастрономические дни картофеля: 14 ресторанов предложат специальное меню - от закусок до десертов
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
16 октября, 10:05 10:05
У побережья Салацгривы изъяли 14 незаконных рыболовных сетей общей длиной 1,23 км
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
16 октября, 09:30 09:30
Даугавпилс продолжает восстанавливать исторические храмы: в этом году на ремонт направили около 60 000 евро
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
15 октября, 20:57 20:57
Дожди отступают: Латвию ждут солнечные выходные и ночные заморозки
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
15 октября, 17:58 17:58
С 15 октября в Латвии снижают разрешенную скорость: где сохранилось исключение
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей
15 октября, 17:29 17:29
«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей

ЧП

Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

Новый «Властелин колец»? Первый трейлер «Нарнии» Греты Гервиг обещает грандиозное фэнтези
16 октября, 15:14
Стивен Содерберг поможет завершить съемки фильма «Бэтмен 2» после того, как Мэтт Ривз отказался от участия из-за семейных обстоятельств.
Новый «Властелин колец»? Первый трейлер «Нарнии» Греты Гервиг обещает грандиозное фэнтези
16 октября, 13:59
Placebo, Camouflage и Дилан Моран: кого можно увидеть в Риге уже в эти выходные
Новый «Властелин колец»? Первый трейлер «Нарнии» Греты Гервиг обещает грандиозное фэнтези
16 октября, 13:26
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» тайно женился на актрисе младше его на 21 год
16 октября, 09:30
Даугавпилс продолжает восстанавливать исторические храмы: в этом году на ремонт направили около 60 000 евро
16 октября, 08:30
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей
15 октября, 15:00
На британский аукцион выставят стол из дерева, которое посадил Шекспир
15 октября, 11:50
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
ВИДЕО
15 октября, 10:15
Новый «Властелин колец»? Первый трейлер «Нарнии» Греты Гервиг обещает грандиозное фэнтези

Mixer

4 аромата, после которых хочется обернуться вслед: ваниль, жасмин и немного магии
16 октября, 16:58
Лучшие анекдоты недели и миллениалы
4 аромата, после которых хочется обернуться вслед: ваниль, жасмин и немного магии
16 октября, 16:29
Тест на завтрак: выберите тарелку и узнайте, чего вам не хватает - заботы, свободы или личного повара
4 аромата, после которых хочется обернуться вслед: ваниль, жасмин и немного магии
16 октября, 15:58
4 пары знаков зодиака, которые расстаются, но годами не могут забыть друг друга
16 октября, 15:28
Яйца, томаты и нут на одной сковороде: завтрак, ради которого хочется проснуться пораньш
16 октября, 14:58
Тиканье часов, лай собаки или скрежет мела: тест покажет, какие мелочи быстрее всего истощают ваши силы
16 октября, 14:28
20 комиксов о жизни с гаджетами, после которых захочется выключить телефон
16 октября, 14:14
Тельцы, Скорпионы, Овны и Козероги в гороскопе Джорджии Николс на 17 октября
16 октября, 13:58
4 аромата, после которых хочется обернуться вслед: ваниль, жасмин и немного магии

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии маленькому Паулу не хватает 1000 евро
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается

Спорт

Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас