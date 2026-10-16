Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве

Прокуратура предъявила должностному лицу авиакомпании «airBaltic» обвинение в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, мошенничестве и легализации преступным путем полученных средств в крупном размере, совершенных в группе лиц по предварительному сговору, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Руководителю другого предприятия предъявлено обвинение в пособничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Также решается вопрос о применении принудительных мер к юридическому лицу, в пользу которого было совершено мошенничество.

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В связи с продолжающимся расследованием прокуратура не раскрывает подробности дела.

Уголовное преследование инициировало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), возбудившее дело в 2025 году.

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В airBaltic ранее заявили, что обвиняемый не является и не являлся членом правления или совета компании. Однако БПБК подтвердило, что обвиняемый по-прежнему имеет статус государственного должностного лица.

По данным бюро, сотрудник airBaltic, отвечавший за оборот авиационных запчастей, организовал при содействии другого лица сделки через три предприятия, чтобы получить необоснованную прибыль от продажи имущества компании и легализовать средства.

Предположительно, сотрудник знал о заинтересованности литовского предприятия в покупке амортизатора и стойки шасси. Запчасти сначала приобрело одно предприятие, затем связанная с сотрудником компания перепродала их конечному покупателю за 370 000 долларов США. Наценка в 55 360 евро обеспечила посреднику необоснованную прибыль.

По версии следствия, часть средств перечислили предприятию-посреднику, а также на личные счета сотрудника и другого лица в виде дивидендов. Деньги, предположительно, были использованы для оплаты учебы и строительства дома.