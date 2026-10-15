«Животные - не вещи»: Сейм Латвии принял закон после обращения 35 тысяч жителей

В Латвии животные официально признаны живыми существами, способными чувствовать, а не просто имуществом. В четверг, 15 октября, Сейм в окончательном чтении принял соответствующие поправки к Гражданскому закону, сообщает пресс-служба парламента.

Новые положения меняют юридический подход к животным: теперь при решении гражданско-правовых вопросов необходимо учитывать не только их имущественную стоимость, но и то, что они являются живыми существами, чья жизнь и благополучие заслуживают защиты.

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При этом животные сохраняют статус объектов гражданского права. Это означает, что они по-прежнему могут принадлежать владельцам и быть предметом гражданско-правовых отношений. Однако правила, применяемые к имуществу, будут действовать в отношении животных только в той мере, в какой они не противоречат их природе и законодательству об их защите.

Юридическая комиссия Сейма отмечает, что жизнь и благополучие животного нельзя оценивать исключительно в денежном выражении. Новый правовой принцип отражает современные представления общества об ответственном отношении к животным.

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Поправки также уточняют отдельные положения Гражданского закона, касающиеся вреда, причиненного животным

Инициатива получила развитие после рассмотрения коллективного обращения с требованием законодательно признать животных живыми существами, а не имуществом. Под петицией поставили подписи более 35 тысяч человек.

В Латвии уже действует Закон о защите животных, регулирующий вопросы их содержания и благополучия. Принятые Сеймом поправки дополняют существующую правовую систему, закрепляя новый принцип непосредственно в Гражданском законе.