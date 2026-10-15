С 15 октября в Латвии снижают разрешенную скорость: где сохранилось исключение

С четверга, 15 октября, на государственных автодорогах Латвии прекращают действовать летние повышенные ограничения скорости. Теперь максимальная разрешенная скорость вне населенных пунктов составляет 90 км/ч, если дорожными знаками не предусмотрено иное, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Например, летом на отдельных участках Кекавской объездной дороги разрешалось развивать скорость до 120 км/ч, на Юрмальском и Видземском шоссе - до 110 км/ч, а на участках Даугавпилсского и Елгавского шоссе - до 100 км/ч. С 15 октября повышенные сезонные ограничения отменяются, и максимальная разрешенная скорость на этих дорогах снижается до 90 км/ч. Исключение составляет участок Видземского шоссе между Ригой и Сигулдой, где при благоприятных условиях по-прежнему можно ехать со скоростью до 100 км/ч.

Читайте нас также Google News Facebook

Изменения связаны с наступлением осенне-зимнего сезона, когда погодные условия становятся менее предсказуемыми, а состояние дорожного покрытия может быстро меняться.

При этом на одном участке Видземского шоссе (A2), между Ригой и Сигулдой, сохранится возможность двигаться со скоростью до 100 км/ч. Такое ограничение будет действовать только при очень хороших дорожных условиях.

На этом участке установлены электронные дорожные знаки, которые автоматически регулируют разрешенную скорость в зависимости от ситуации. При ухудшении погоды или дорожных условий ограничение может снижаться до 90, 80 или даже 70 км/ч.

Читайте

В Latvijas Valsts ceļi напоминают, что показания электронных знаков обязательны для водителей, как и требования обычных дорожных знаков. За превышение указанной скорости предусмотрен штраф.

Если электронные табло не показывают никаких ограничений, за пределами населенных пунктов действует максимальная разрешенная скорость 90 км/ч.

Замена сезонных дорожных знаков проводится в течение 15 октября. На Кекавской объездной дороге эти работы запланированы на ночь с 15 на 16 октября.

Водителей призывают внимательно следить за знаками и выбирать скорость с учетом погоды и состояния дороги. Даже разрешенная максимальная скорость не всегда является безопасной, особенно во время дождя, тумана или при скользком дорожном покрытии.