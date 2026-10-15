Ryanair меняет правила с 10 ноября: пассажирам из Риги придётся раньше сдавать багаж

С 10 ноября 2026 года Ryanair будет закрывать стойки регистрации и сдачи багажа за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут. Изменение распространяется на все аэропорты маршрутной сети, включая Ригу. Пассажирам с чемоданами придётся завершать оформление на 20 минут раньше.

Новое правило подтверждено самой авиакомпанией: Ryanair объявила о нём ещё 22 апреля. Перевозчик объясняет решение необходимостью оставить пассажирам больше времени на досмотр и паспортный контроль, чтобы они успевали к выходу на посадку.

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Час до вылета - это крайний срок завершения регистрации и сдачи багажа, а не рекомендуемое время прибытия в аэропорт. Например, если самолёт отправляется в 12:00, сдать чемодан нужно до 11:00. Приходить к стойке в это время уже поздно.

Изменение прежде всего касается путешественников с зарегистрированным багажом, а также тех, кому необходимо обратиться на стойку для оформления документов. Пассажиры, прошедшие онлайн-регистрацию и путешествующие только с ручной кладью, обычно могут сразу направляться на досмотр. Но если приложение требует дополнительной проверки документов у сотрудника, пропускать стойку нельзя.

Какие рейсы Ryanair выполняет из Риги

На зимний сезон 2026/2027 года Ryanair объявила из Риги 16 маршрутов и увеличение числа рейсов на десяти направлениях, в том числе в Барселону и Милан - аэропорт Бергамо. В рижской сети перевозчика также есть Лондон - Станстед и Дублин. Дни полётов и доступность конкретного направления необходимо проверять на даты поездки: летнее и зимнее расписания отличаются.

При покупке билета важно смотреть название аэропорта. Например, Станстед - отдельный лондонский аэропорт, а Бергамо находится за пределами Милана: время и стоимость дальнейшей дороги стоит учитывать заранее.

Три срока, которые нельзя путать

У Ryanair действуют разные ограничения для онлайн-регистрации, сдачи чемодана и посадки:

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Что нужно сделать Крайний срок Пройти онлайн-регистрацию За 2 часа до вылета Завершить регистрацию на стойке и сдать багаж с 10 ноября За 60 минут до вылета Прибыть к выходу на посадку Не позднее чем за 30 минут до вылета

Онлайн-регистрация доступна на сайте и в приложении. Новое правило о 60 минутах её срок не меняет. Если пассажир не зарегистрировался заранее, оформление в аэропорту обычно платное: справочный центр Ryanair указывает сбор €55 или £55, а не универсальные €65, упомянутые в исходной публикации. Возможные исключения следует проверять в условиях бронирования.

Что ещё проверить перед поездкой

В базовый билет входит одна небольшая сумка размером до 40 × 30 × 20 см, которую размещают под впереди стоящим креслом. Услуга Priority & 2 Cabin Bags позволяет дополнительно взять в салон чемодан до 10 кг размером 55 × 40 × 20 см. При этом оплаченный 10-килограммовый багаж для сдачи в багажный отсек - другая услуга: он не даёт права автоматически пронести чемодан в салон. Перед поездкой стоит открыть бронирование и проверить, какой именно багаж оплачен.

Также заранее установите приложение Ryanair и убедитесь, что в нём доступен цифровой посадочный талон. Если требуется проверка визы или вида на жительство, выполните инструкции приложения и возьмите оригиналы документов. Если онлайн-проверка не завершилась успешно, может понадобиться визит на стойку до прохождения досмотра.

Практический ориентир - приезжать в аэропорт минимум за два часа до вылета, а при сдаче багажа и необходимости проверки документов оставлять дополнительный запас. Часовой срок закрытия стойки не учитывает время, которое вы проведёте в очереди.

При опоздании по вине пассажира стоимость неиспользованного билета, как правило, не возвращается. Однако это следует отличать от отмены рейса или других нарушений со стороны перевозчика: новая процедура сдачи багажа не отменяет предусмотренных законом прав пассажиров.