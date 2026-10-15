15 октября 2026, 09:27 corporate.ryanair.com

Ryanair меняет правила с 10 ноября: пассажирам из Риги придётся раньше сдавать багаж

Ryanair меняет правила с 10 ноября: пассажирам из Риги придётся раньше сдавать багаж

С 10 ноября 2026 года Ryanair будет закрывать стойки регистрации и сдачи багажа за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут. Изменение распространяется на все аэропорты маршрутной сети, включая Ригу. Пассажирам с чемоданами придётся завершать оформление на 20 минут раньше.

Новое правило подтверждено самой авиакомпанией: Ryanair объявила о нём ещё 22 апреля. Перевозчик объясняет решение необходимостью оставить пассажирам больше времени на досмотр и паспортный контроль, чтобы они успевали к выходу на посадку.

Читайте нас также

Час до вылета - это крайний срок завершения регистрации и сдачи багажа, а не рекомендуемое время прибытия в аэропорт. Например, если самолёт отправляется в 12:00, сдать чемодан нужно до 11:00. Приходить к стойке в это время уже поздно.

Изменение прежде всего касается путешественников с зарегистрированным багажом, а также тех, кому необходимо обратиться на стойку для оформления документов. Пассажиры, прошедшие онлайн-регистрацию и путешествующие только с ручной кладью, обычно могут сразу направляться на досмотр. Но если приложение требует дополнительной проверки документов у сотрудника, пропускать стойку нельзя.

Какие рейсы Ryanair выполняет из Риги

На зимний сезон 2026/2027 года Ryanair объявила из Риги 16 маршрутов и увеличение числа рейсов на десяти направлениях, в том числе в Барселону и Милан - аэропорт Бергамо. В рижской сети перевозчика также есть Лондон - Станстед и Дублин. Дни полётов и доступность конкретного направления необходимо проверять на даты поездки: летнее и зимнее расписания отличаются.

При покупке билета важно смотреть название аэропорта. Например, Станстед - отдельный лондонский аэропорт, а Бергамо находится за пределами Милана: время и стоимость дальнейшей дороги стоит учитывать заранее.

Три срока, которые нельзя путать

У Ryanair действуют разные ограничения для онлайн-регистрации, сдачи чемодана и посадки:

Читайте Mixer
Картофельная фриттата с луком-пореем и укропом в тёмной сковороде

Картофельная фриттата пропечётся ровно: тонко режу клубни и довожу под…
Ryanair меняет правила с 10 ноября: пассажирам из Риги придётся раньше сдавать багаж

Посмотрите на край своего утюга: эта маленькая выемка помогает лучше…
Ryanair меняет правила с 10 ноября: пассажирам из Риги придётся раньше сдавать багаж

Овны, Стрельцы, Рыбы и Овны в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 16 октября
Ryanair меняет правила с 10 ноября: пассажирам из Риги придётся раньше сдавать багаж

Пока готовите утренний кофе: пять маленьких действий, благодаря которым…

Что нужно сделатьКрайний срок
Пройти онлайн-регистрациюЗа 2 часа до вылета
Завершить регистрацию на стойке и сдать багаж с 10 ноябряЗа 60 минут до вылета
Прибыть к выходу на посадкуНе позднее чем за 30 минут до вылета

Онлайн-регистрация доступна на сайте и в приложении. Новое правило о 60 минутах её срок не меняет. Если пассажир не зарегистрировался заранее, оформление в аэропорту обычно платное: справочный центр Ryanair указывает сбор €55 или £55, а не универсальные €65, упомянутые в исходной публикации. Возможные исключения следует проверять в условиях бронирования.

Что ещё проверить перед поездкой

В базовый билет входит одна небольшая сумка размером до 40 × 30 × 20 см, которую размещают под впереди стоящим креслом. Услуга Priority & 2 Cabin Bags позволяет дополнительно взять в салон чемодан до 10 кг размером 55 × 40 × 20 см. При этом оплаченный 10-килограммовый багаж для сдачи в багажный отсек - другая услуга: он не даёт права автоматически пронести чемодан в салон. Перед поездкой стоит открыть бронирование и проверить, какой именно багаж оплачен.

Также заранее установите приложение Ryanair и убедитесь, что в нём доступен цифровой посадочный талон. Если требуется проверка визы или вида на жительство, выполните инструкции приложения и возьмите оригиналы документов. Если онлайн-проверка не завершилась успешно, может понадобиться визит на стойку до прохождения досмотра.

Практический ориентир - приезжать в аэропорт минимум за два часа до вылета, а при сдаче багажа и необходимости проверки документов оставлять дополнительный запас. Часовой срок закрытия стойки не учитывает время, которое вы проведёте в очереди.

При опоздании по вине пассажира стоимость неиспользованного билета, как правило, не возвращается. Однако это следует отличать от отмены рейса или других нарушений со стороны перевозчика: новая процедура сдачи багажа не отменяет предусмотренных законом прав пассажиров.

 

google news Подпишитесь на нас
Картофельная фриттата с луком-пореем и укропом в тёмной сковороде

Картофельная фриттата пропечётся ровно: тонко режу клубни и довожу под…
Ryanair меняет правила с 10 ноября: пассажирам из Риги придётся раньше сдавать багаж

Посмотрите на край своего утюга: эта маленькая выемка помогает лучше…

В мире

США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
15 октября, 08:38
В Финляндии предложили выходить на пенсию в 70 лет. Коснется ли эта идея Латвии?
15 октября, 08:11
В Дании роботов учат раскладывать продукты по полкам - работать они будут ночью
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 21:05 21:05
Монблан - высочайшая вершина Европы - за три года стал почти на два метра выше
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 20:35 20:35
Врач из ЮАР оказался аферистом: как интернет-роман обернулся для эстонки потерей 10 000 евро
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 20:00 20:00
Американский фермер вырастил тыкву тяжелее легкового автомобиля - 1,4 тонны
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 19:33 19:33
В Иране 23-летнюю девушку приговорили к смертной казни за посты в соцсетях
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 17:34 17:34
В Дании хакер взломал национальный реестр с помощью пароля «123456»
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 17:04 17:04
В Нарве установят 25-метровый навес для стоящих в очереди на границе: цена вопроса - 28 000 евро
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 16:00 16:00
У берегов Турции нашли самый древний из известных затонувших кораблей в мире - ему почти 5000 лет
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 15:32 15:32
Ожирение, ядерная война и ИИ: учёные назвали главные угрозы здоровью человечества до 2100 года
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 12:58 12:58
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

Латвия

Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
15 октября, 09:44
На четыре рождения - девять смертей: в Латвии растёт демографический разрыв
15 октября, 09:27
Ryanair меняет правила с 10 ноября: пассажирам из Риги придётся раньше сдавать багаж
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
14 октября, 19:00 19:00
Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
14 октября, 18:30 18:30
В Риге планируют запретить выгул собак без поводка вне площадок: коалиция сорвала кворум перед голосованием
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
14 октября, 17:59 17:59
В Риге этой ночью будут асфальтировать улицу Даугавгривас: возможны ограничения движения
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
14 октября, 16:35 16:35
Побег из психбольницы ради кота: дипломный фильм выпускников LKA вошел в программу кинофестиваля в США
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
14 октября, 14:28 14:28
Неизвестные прикрепили к конструкции Вантового моста предмет, похожий на флаг Афганистана
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
14 октября, 13:58 13:58
Заправки могут превратить в кризисные пункты с топливом, электричеством и спутниковой связью
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
14 октября, 13:28 13:28
Теплые дни сменятся более холодной погодой: что прогнозируют синоптики на конец октября
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
+ОПРОС
14 октября, 12:28 12:28
После провала на выборах «Согласие» может прекратить существование уже 21 ноября
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
14 октября, 10:58 10:58
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года

ЧП

«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

Антонио Бандерас сыграет легендарного завоевателя Мексики: начались съёмки фильма «Кортес»
15 октября, 07:24
«Вы обещали этого не делать»: Пол Маккартни объяснил, что его раздражает в фильмах о Beatles
Антонио Бандерас сыграет легендарного завоевателя Мексики: начались съёмки фильма «Кортес»
14 октября, 16:35
Побег из психбольницы ради кота: дипломный фильм выпускников LKA вошел в программу кинофестиваля в США
Антонио Бандерас сыграет легендарного завоевателя Мексики: начались съёмки фильма «Кортес»
13 октября, 16:00
BBC снимет документальный фильм о Джоан Роулинг и скандалах вокруг неё
13 октября, 14:29
Натюрморт Уинстона Черчилля выставлен на аукцион Christie’s за полмиллиона фунтов
13 октября, 12:11
Кулбергс пообещал латвийскому кино миллион евро, но пока не знает, где взять деньги
13 октября, 08:32
Умер актер сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митти: ему было всего 34 года
13 октября, 07:58
Бритни Спирс выпустила песню из 2001 года, написанную вместе с Джастином Тимберлейком
12 октября, 20:30
Антонио Бандерас сыграет легендарного завоевателя Мексики: начались съёмки фильма «Кортес»

Mixer

Тест: выберите блюдо, которое хочется прямо сейчас - и узнайте, насколько вы открыты приключениям
15 октября, 10:37
Рыбы, Стрельцы, Козероги и Водолеи в ультракоротком гороскопе на пятницу 16 октября (+совет)
Картофельная фриттата с луком-пореем и укропом в тёмной сковороде
15 октября, 09:55
Картофельная фриттата пропечётся ровно: тонко режу клубни и довожу под крышкой
Тест: выберите блюдо, которое хочется прямо сейчас - и узнайте, насколько вы открыты приключениям
15 октября, 09:35
Газон перед зимой: 5 ошибок в октябре, из-за которых весной появляются проплешины
15 октября, 09:03
Посмотрите на край своего утюга: эта маленькая выемка помогает лучше гладить рубашки
15 октября, 08:46
Завтрак с подвохом: найдите 3 отличия за 20 секунд, пока кофе не остыл
15 октября, 08:08
Овны, Стрельцы, Рыбы и Овны в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 16 октября
15 октября, 08:05
Пока готовите утренний кофе: пять маленьких действий, благодаря которым дома станет меньше беспорядка
15 октября, 07:36
Тест: выберите блюдо, которое хочется прямо сейчас - и узнайте, насколько вы открыты приключениям

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить

Спорт

Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас