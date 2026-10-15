На Румбуле организуют бесплатный прием старых автошин: правила и график

С 19 по 31 октября на Румбуле можно будет бесплатно сдать использованные шины легковых автомобилей. Акцию проводят компания по управлению промышленными и строительными отходами CleanR Verso и организация Zaļā josta, сообщает агентство LETA.

Шины будут принимать в центре сортировки и переработки строительных отходов Nomales. Один человек сможет сдать не более 50 шин. Приниматься будут только чистые, непокрашенные и неповрежденные шины без дисков.

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Центр Nomales находится на Румбуле по адресу: улица Бривниеку, 11.

С 19 по 31 октября шины будут принимать по будням с 13:00 до 18:00, по субботам - с 9:00 до 12:00.

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Отмечается, что жители должны самостоятельно выгрузить шины и разместить их в указанном сотрудниками CleanR Verso месте.

Эксперты по экологическому просвещению организации Zaļā josta напоминают, что использованные автомобильные шины нельзя оставлять возле контейнеров для бытовых отходов или выбрасывать на природе. Их разложение может занимать более 100 лет, при этом в окружающую среду могут попадать вредные вещества.

Материалы, используемые при производстве шин, в том числе нефтепродукты, текстиль и металл, можно перерабатывать и повторно использовать в качестве сырья.

Организаторы предупреждают, что шины будут принимать только в установленное время.

Оставлять их у территории центра в другое время запрещено: это считается загрязнением окружающей среды, и такие шины в рамках акции не примут.