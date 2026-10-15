На четыре рождения - девять смертей: в Латвии растёт демографический разрыв

За первые восемь месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 7648 новорождённых и 17 218 умерших. Это означает, что на каждые четыре рождения приходилось примерно девять смертей. Причём разрыв увеличился, хотя число умерших по сравнению с прошлым годом немного снизилось.

Такие предварительные данные Центрального статистического управления приводит агентство LETA.

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С января по август в стране зарегистрировали на 387 новорождённых меньше, чем за тот же период 2025 года. Снижение составило 4,8%. Число умерших за это время сократилось на 219 человек, или на 1,3%.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы уменьшить естественную убыль: рождений стало меньше быстрее, чем смертей.

Минус 9570 человек - без учёта миграции

За восемь месяцев число умерших превысило число родившихся на 9570 человек. Годом ранее разница составляла 9402 человека. Таким образом, естественная убыль увеличилась ещё на 168 человек.

Если распределить показатели на все 243 дня с января по август, получится, что в среднем в Латвии ежедневно регистрировали около 31 рождения и 71 смерти. Разница - примерно 39 человек в день.

Это расчёт по итогам периода, а не утверждение, что каждый день показатели были одинаковыми. Но он помогает увидеть масштаб происходящего за сухими процентами.

При этом естественную убыль нельзя путать с общим сокращением населения. Разница между рождениями и смертями не учитывает приехавших в страну и уехавших из неё. Чтобы определить, насколько изменилось население в целом, необходимы также данные о миграции.

В августе - больше тысячи рождений, но меньше, чем год назад

В августе в Латвии зарегистрировали 1035 новорождённых. Второй месяц подряд показатель превышал тысячу.

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Однако говорить о переломе тенденции пока рано: по сравнению с августом 2025 года число рождений уменьшилось на 65, или на 5,9%. То есть превышение отметки в тысячу не отменяет снижения при сравнении одинаковых месяцев.

Всего за январь–август зарегистрировали рождения 3942 мальчиков и 3706 девочек.

Что эти цифры говорят о будущем

Главный сигнал этой статистики - сохраняющийся значительный разрыв между числом рождений и смертей. За рассматриваемый период рождения численно компенсировали менее половины смертей.

Если малочисленные поколения детей будут сменять более многочисленные старшие поколения, это в перспективе будет означать меньше поступающих в школы и меньше молодых людей, выходящих на рынок труда. Для государства и самоуправлений это вопрос планирования образования, здравоохранения, социальной помощи и будущих поступлений социальных взносов.

Но сами по себе данные за восемь месяцев не объясняют, почему снизилось число рождений. Для ответа нужно отдельно анализировать численность и возраст потенциальных родителей, миграцию, откладывание рождения детей и условия жизни семей. Сводить происходящее к тому, что жители просто «не хотят рожать», эти цифры не позволяют.

На 1 сентября предварительная численность населения Латвии составляла около 1,83 миллиона человек.

Данные ещё будут уточняться. Однако уже сейчас видна основная проблема: даже снижение числа смертей не уменьшило естественную убыль, поскольку число новорождённых продолжило сокращаться.