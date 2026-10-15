15 октября 2026, 13:02 Наталья Гудемчук/LETA

Латвия вошла в число 17 стран ЕС, где в августе выросло промышленное производство

Латвия вошла в число 17 стран ЕС, где в августе выросло промышленное производство
latvijaszinas.lv

В августе промышленное производство в Латвии увеличилось на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Латвия оказалась в числе 17 стран Евросоюза, где за этот период зафиксирован рост, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического управления ЕС Eurostat.

Самый значительный рост промышленного производства в августе зарегистрирован в Нидерландах (+9,8%), Венгрии (+8,8%) и Дании (+8,3%).

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В Эстонии показатель увеличился на 4,5%, в Литве - на 3,3%.

Наибольшее снижение отмечено в Ирландии (-15%), Бельгии (-7,1%) и Болгарии (-5,4%). В Италии объем промышленного производства не изменился.

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В среднем по ЕС промышленное производство в августе сократилось на 0,2% по сравнению с августом прошлого года, а в еврозоне - на 1,1%.

По сравнению с июлем промышленное производство в августе снизилось на 0,3% в ЕС и на 0,5% в еврозоне.

Среди стран ЕС самое значительное месячное снижение зарегистрировано в Бельгии (-5,1%), Ирландии (-3,1%) и Португалии (-2%). Наибольший рост зафиксирован в Швеции (+6,5%), Эстонии (+4,3%) и Нидерландах (+2,6%).

В Латвии и Чехии промышленное производство за месяц увеличилось на 0,3%, а в Литве - на 0,2%.

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