Латвия вошла в число 17 стран ЕС, где в августе выросло промышленное производство

latvijaszinas.lv

В августе промышленное производство в Латвии увеличилось на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Латвия оказалась в числе 17 стран Евросоюза, где за этот период зафиксирован рост, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического управления ЕС Eurostat.

Самый значительный рост промышленного производства в августе зарегистрирован в Нидерландах (+9,8%), Венгрии (+8,8%) и Дании (+8,3%).

Читайте нас также Google News Facebook

В Эстонии показатель увеличился на 4,5%, в Литве - на 3,3%.

Наибольшее снижение отмечено в Ирландии (-15%), Бельгии (-7,1%) и Болгарии (-5,4%). В Италии объем промышленного производства не изменился.

Читайте

В среднем по ЕС промышленное производство в августе сократилось на 0,2% по сравнению с августом прошлого года, а в еврозоне - на 1,1%.

По сравнению с июлем промышленное производство в августе снизилось на 0,3% в ЕС и на 0,5% в еврозоне.

Среди стран ЕС самое значительное месячное снижение зарегистрировано в Бельгии (-5,1%), Ирландии (-3,1%) и Португалии (-2%). Наибольший рост зафиксирован в Швеции (+6,5%), Эстонии (+4,3%) и Нидерландах (+2,6%).

В Латвии и Чехии промышленное производство за месяц увеличилось на 0,3%, а в Литве - на 0,2%.