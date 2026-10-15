15 октября 2026, 20:57 Валерия Леонова

Дожди отступают: Латвию ждут солнечные выходные и ночные заморозки

Дожди отступают: Латвию ждут солнечные выходные и ночные заморозки

В ближайшие выходные погода в Латвии станет суше и солнечнее, однако ночами местами ожидаются заморозки. Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), на смену циклонам постепенно придет антициклон, который принесет меньше осадков и более прохладные ночи.

В начале недели погоду в стране определяли циклоны, поэтому во многих районах шли дожди. К концу недели атмосферное давление начнет повышаться, а облака будут чаще уступать место солнцу.

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В пятницу, 16 октября, температура воздуха окажется на несколько градусов выше, чем в последующие дни.

В субботу, 17 октября, ожидается переменная облачность. В западных и центральных районах страны днем пройдут дожди. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений, который во второй половине дня начнет поворачивать к северу.

В воскресенье, 18 октября, погода заметно улучшится. Ночью небольшой дождь возможен лишь в центральных районах, а днем осадков уже не ожидается. Во многих местах будет светить солнце.

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Ночами температура воздуха преимущественно составит от +3 до +8 градусов. Однако на востоке Латвии местами похолодает до 0…−2 градусов, поэтому возможны заморозки.

Днем воздух будет прогреваться до +8…+13 градусов.

В ночные и утренние часы, особенно в центральных и восточных районах, местами будет образовываться туман. В отдельных местах он может сохраняться до позднего утра и даже первой половины дня.

В начале следующей недели к Латвии приблизится центр антициклона. Синоптики прогнозируют преимущественно сухую и часто солнечную погоду.

Дневная температура составит от +7 до +12 градусов, а по ночам в отдельных районах по-прежнему возможны небольшие заморозки.

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