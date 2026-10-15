Днем солнце, ночью заморозки: какими будут выходные в Латвии

В ближайшие выходные в Латвии станет меньше дождей, выглянет солнце, но по ночам местами ожидаются заморозки. Такой прогноз дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале недели погоду в стране определяли преимущественно циклоны, во многих районах шли дожди. К выходным усилится влияние антициклона, поэтому осадков станет меньше. Однако местами по ночам будет образовываться туман, а в отдельных районах температура опустится ниже 0 °C.

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К концу недели атмосферное давление начнет постепенно повышаться. Облачность будет переменной. В субботу днем дожди пройдут в западных и центральных районах страны. В ночь на воскресенье небольшой дождь возможен только в центральной части Латвии, а днем будет сухо и преимущественно солнечно.

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В основном в восточных и центральных районах ночью местами будет образовываться туман. В некоторых местах он сохранится до утра или даже до первой половины дня. Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно южных направлений. В субботу во второй половине дня он сменится на северный.

Ночью температура воздуха в среднем составит +3…+8 °C. На востоке местами возможны заморозки до 0…−2 °C. Днем воздух прогреется до +8…+13 °C, а в пятницу будет на пару градусов теплее.

В начале следующей недели к Латвии приблизится центр антициклона. Погода будет сухой и приятной, часто будет светить солнце. Днем температура составит +7…+12 °C, а ночью местами по-прежнему возможны небольшие заморозки.