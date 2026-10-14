Заправки могут превратить в кризисные пункты с топливом, электричеством и спутниковой связью

После августовского шторма в Латвии предлагают усилить требования к автозаправочным станциям. Их хотят обязать иметь резервные генераторы и спутниковую связь, чтобы во время масштабных отключений электричества и мобильной сети заправки могли продолжать работу и помогать аварийным службам.

Как пишет Neatkarīgā, необходимость таких мер стала очевидной после шторма 22–23 августа. Из-за перебоев с электроснабжением перестали работать АЗС, магазины и электронные сервисы. Это осложнило заправку транспорта спасательных и аварийных служб.

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Автозаправки предлагают рассматривать не просто как места продажи топлива, а как важные узлы жизнеобеспечения. От их работы зависят транспорт, реагирование экстренных служб и доступность ряда других услуг. Во время недавней стихии поставки топлива помогли постепенно восстановить работу пострадавших районов.

Одновременно депутаты уже поддержали изменения в законодательстве о защитных полосах вдоль линий электропередачи. Ширину просек для линий напряжением 110 киловольт планируют увеличить с 13 до 18 метров, чтобы снизить риск повреждения проводов падающими деревьями.

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Заправки могут стать кризисными пунктами

В перспективе на АЗС могли бы работать банкоматы, средства связи и точки продажи товаров первой необходимости. Однако для этого потребуются дополнительные вложения. Новому составу Сейма и будущему правительству предстоит решить, как финансировать новые требования на фоне обещаний сократить государственные расходы.

При этом представители отрасли предупреждают и о рисках. В случае вооруженного конфликта заправки, превращенные в важные узлы снабжения и связи, могут сами стать первоочередными целями для атак.

Авторы инициативы исходят из того, что зависимость общества от электричества и цифровых сервисов заметно выросла. Сегодня даже непродолжительное отключение способно нарушить работу транспорта, торговли и связи. Поэтому вопрос устойчивости инфраструктуры касается не только энергетики, но и повседневной жизни людей.