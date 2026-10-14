В Риге планируют запретить выгул собак без поводка вне площадок: коалиция сорвала кворум перед голосованием

В среду депутаты правящей коалиции Рижской думы сорвали кворум перед голосованием по новым правилам содержания домашних животных. Согласно проекту, отпускать собак с поводка в Риге разрешат только на специализированных площадках для выгула.

В начале заседания мэр Риги Виестурс Клейнбергс сообщил, что самоуправление получило возражения против проекта от нескольких организаций по защите животных. Он предложил исключить вопрос из повестки дня, однако депутаты проголосовали против этого предложения.

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Проект раскритиковали депутаты оппозиции. Они указали на недостаточное количество площадок для выгула собак в городе и неэффективный сбор муниципальной пошлины за содержание животных. При этом часть оппозиционных депутатов поддержала отмену пошлины, поскольку это позволит жителям сократить расходы. Депутат Юлия Степаненко заявила, что новые правила никто не собирается соблюдать.

После того как голосование по новым правилам не набрало необходимого кворума, заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс объявил, что на этом заседании думы вопрос больше рассматривать не будут.

Согласно проекту, за пределами специализированных площадок собак можно будет выгуливать только на поводке. Самоуправление объясняет это необходимостью обеспечить безопасность людей, чистоту на городских улицах и соблюдение общественного порядка. Поводок позволяет контролировать животное и снижает риск того, что оно нападёт на человека, спровоцирует дорожно-транспортное происшествие, вступит в конфликт с другими животными или нарушит общественный порядок.

При этом с собакой на поводке нельзя будет находиться на детских игровых площадках, спортивных площадках учебных заведений и официальных городских пляжах в купальный сезон. Запрет также будет действовать в местах проведения публичных мероприятий, если его установит организатор, и в других местах, где это предусмотрено нормативными актами. Исключение сделают для собак-ассистентов, собак-поводырей и собак-терапевтов.

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Проект предусматривает и отмену муниципальной пошлины за содержание животных в Риге. Самоуправление объясняет это тем, что доходы от пошлины не настолько значительны, чтобы оправдывать расходы на её сбор.

Новые правила призваны установить порядок содержания домашних животных и ответственность их владельцев, предотвратить бесконтрольное передвижение животных и обеспечить надзор за их регистрацией.

По требованию сотрудника муниципальной полиции владелец собаки должен будет предъявить животное для проверки микрочипа и удерживать его, пока сотрудник считывает идентификационный номер. Если владелец откажется выполнить это требование, полиция сможет привлечь подрядчика, который занимается отловом бездомных животных.

Отлов бездомных животных и животных, оказавшихся в беспомощном состоянии, будет организовывать подрядчик, работающий по договору с Департаментом жилья и окружающей среды Рижского самоуправления.

Владельцам придётся возмещать самоуправлению расходы на отлов животного и транспортировку, ветеринарную помощь и содержание в приюте. Сумму будут рассчитывать на основании сведений в карточке животного и тарифов, предусмотренных договором между самоуправлением и подрядчиком.

Муниципальная полиция будет контролировать соблюдение требований к маркировке и регистрации домашних животных. При выявлении нарушений она сможет выдать предписание об исполнении установленных требований.