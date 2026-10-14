14 октября 2026, 17:59 Наталья Гудемчук/LETA

В Риге этой ночью будут асфальтировать улицу Даугавгривас: возможны ограничения движения

В Риге этой ночью будут асфальтировать улицу Даугавгривас: возможны ограничения движения
LSM

В ночь на четверг, 15 октября, в Риге будут укладывать асфальт на улице Даугавгривас. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижское самоуправление.

На улице продолжается обновление дорожного покрытия. Часть работ проводят ночью, чтобы как можно меньше влиять на движение транспорта.

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На следующей неделе асфальтирование верхнего слоя покрытия запланировано на перекрестке улиц Даугавгривас и Мазес Уденс. Во время ремонта на отдельных участках возможны ограничения и временные затруднения движения.

Водителей и других участников дорожного движения призывают быть внимательными, следить за дорожными знаками и изменениями в организации движения, а также по возможности заранее планировать маршруты.

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