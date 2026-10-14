Теплые дни сменятся более холодной погодой: что прогнозируют синоптики на конец октября

По данным агентства LETA, в ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Кратковременные дожди во второй половине этой недели могут пройти лишь в отдельных районах, преимущественно в Курземе. Ветер в основном останется слабым, хотя на побережье временами усилится южный.

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Ночи станут заметно прохладнее. При ясном небе на востоке Латвии температура местами может опускаться до 0…−2 градусов, тогда как в остальных регионах преимущественно сохранится плюсовая температура. В отдельных районах также возможен туман.

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В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. На большей части территории страны осадков будет мало благодаря влиянию антициклона, хотя солнце периодически скроют облака. Дневная температура останется примерно на нынешнем уровне.

Однако к концу месяца ситуация может измениться. Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в последней части октября в Латвии ожидается похолодание, а средняя температура воздуха может оказаться примерно на два градуса ниже климатической нормы.

Это станет переменой после необычно теплого периода. На протяжении предыдущего месяца среднесуточная температура в Латвии ежедневно превышала климатическую норму. Теперь же осень может постепенно вернуться к более холодным условиям.