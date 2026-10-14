Рижскому зоопарку - 114 лет: родившимся сегодня детям подарят годовой абонемент для всей семьи

В честь своего 114-летия Рижский зоопарк подарит годовые абонементы семьям по всей Латвии, в которых сегодня, 14 октября, родился ребенок. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя отдела по работе с посетителями зоопарка Роберту Трейю.

Подать заявку на бесплатный абонемент можно в кассах зоопарка до 31 декабря. Для этого необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее, что он родился 14 октября - в день рождения зоопарка. Многодетным семьям дополнительно потребуется действующая карта «Почетная семья» (Goda ģimene).

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Обычные семьи получат семейный годовой абонемент, а многодетные семьи с действительным удостоверением «Почетная семья» - абонемент для многодетной семьи. Оба вида абонементов дают право бесплатно посещать Рижский зоопарк в течение года.

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Годовые абонементы Rīga ZOO именные: ими могут пользоваться только указанные в них члены семьи. При этом посещать зоопарк всем вместе необязательно - каждый член семьи может приходить отдельно.

Во время посещения вместе с абонементом нужно будет предъявить удостоверение личности. Многодетным семьям также необходимо иметь при себе карту «Почетная семья».