14 октября 2026, 10:58

Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года

Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года

Правительство Латвии ограничило заключение новых договоров государственными учреждениями до конца 2026 года. Министерствам предстоит пересмотреть расходы и отложить покупки и услуги, без которых можно обойтись. При этом финансирование основных государственных функций должно сохраниться.

Решение принято во вторник после рассмотрения доклада Министерства финансов о расходах госбюджета в четвертом квартале. Цель - сдержать рост бюджетных обязательств в конце года и повысить ответственность руководителей ведомств за использование средств.

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Ограничения коснутся договоров на поставку товаров, консультационные услуги, исследования и другие работы сторонних исполнителей. Новые соглашения разрешат заключать, если без них невозможно обеспечить непрерывную работу государства, выполнить требования законодательства или завершить закупки, объявленные до 1 октября.

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Учреждениям также предложено отложить необязательные расходы. В первую очередь речь идет о семинарах, конференциях, представительских мероприятиях, исследованиях, консультациях и других внешних услугах. Под ограничения может попасть и обновление офисной техники и оборудования.

Для заключения нового договора стоимостью от 50 000 евро без НДС потребуется согласование премьер-министра, профильного министра или уполномоченного должностного лица. Перед принятием обязательств учреждения должны оценить их необходимость и влияние на бюджет не только в текущем году, но и в последующие годы.

Правительство призвало применять аналогичный подход к расходам независимых учреждений, государственных компаний, вузов, самоуправлений и других публичных организаций. Государственный контроль, в свою очередь, попросили при проверке годового отчета за 2026 год оценить, насколько учреждения соблюдали новые ограничения.

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