Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года

Правительство Латвии ограничило заключение новых договоров государственными учреждениями до конца 2026 года. Министерствам предстоит пересмотреть расходы и отложить покупки и услуги, без которых можно обойтись. При этом финансирование основных государственных функций должно сохраниться.

Решение принято во вторник после рассмотрения доклада Министерства финансов о расходах госбюджета в четвертом квартале. Цель - сдержать рост бюджетных обязательств в конце года и повысить ответственность руководителей ведомств за использование средств.

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Ограничения коснутся договоров на поставку товаров, консультационные услуги, исследования и другие работы сторонних исполнителей. Новые соглашения разрешат заключать, если без них невозможно обеспечить непрерывную работу государства, выполнить требования законодательства или завершить закупки, объявленные до 1 октября.

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Учреждениям также предложено отложить необязательные расходы. В первую очередь речь идет о семинарах, конференциях, представительских мероприятиях, исследованиях, консультациях и других внешних услугах. Под ограничения может попасть и обновление офисной техники и оборудования.

Для заключения нового договора стоимостью от 50 000 евро без НДС потребуется согласование премьер-министра, профильного министра или уполномоченного должностного лица. Перед принятием обязательств учреждения должны оценить их необходимость и влияние на бюджет не только в текущем году, но и в последующие годы.

Правительство призвало применять аналогичный подход к расходам независимых учреждений, государственных компаний, вузов, самоуправлений и других публичных организаций. Государственный контроль, в свою очередь, попросили при проверке годового отчета за 2026 год оценить, насколько учреждения соблюдали новые ограничения.