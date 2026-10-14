После провала на выборах «Согласие» может прекратить существование уже 21 ноября

Партия «Согласие», долгие годы остававшаяся одной из заметных политических сил Латвии, может прекратить существование. На съезде 21 ноября Янис Урбанович предложит однопартийцам самоликвидироваться, а бывший лидер партии Нил Ушаков уже заявил, что примет любое решение, но сам на заседание не придёт. Идею роспуска поддержал и бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин.

Ушаков сообщил агентству LETA, что окончательное решение должны принять члены партии. Если большинство проголосует за ликвидацию, он не станет возражать. С февраля, когда политик покинул правление «Согласия», он не участвует в работе партии.

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«С февраля, когда я покинул правление партии, я не участвую в её работе. Этот год я полностью посвятил работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год», - объяснил Ушаков.

По словам евродепутата, съезд состоится всего за несколько дней до окончательного голосования по бюджету ЕС. Поэтому сейчас он сосредоточен на переговорах и стремится добиться максимально благоприятных решений для Латвии и других стран восточной границы Евросоюза.

«О дальнейших политических планах буду решать после принятия бюджета», - заявил он.

Урбанович хочет завершить историю партии

Предложение о самоликвидации Урбанович намерен вынести на съезде 21 ноября. Своё решение он объясняет желанием прекратить затянувшийся кризис и избавить бывших сторонников партии от необходимости наблюдать за её дальнейшим упадком.

«Я думаю, последнего. Предложу самоликвидироваться, хочу поскорее с этим закончить, чтобы каким-то образом помочь тем, кто за нашу долгую историю прошёл через нас, и чтобы им не приходилось смотреть на мучения «Согласия»», - сказал Урбанович в интервью газете Diena.

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По его словам, вопрос о завершении политического проекта обсуждали внутри партии ещё до выборов. Однако тогда решили предпринять последнюю попытку сохранить «Согласие».

Результат оказался неудачным. На выборах в 15-й Сейм объединение «Центр согласия» получило лишь 0,820% голосов, после чего Урбанович взял ответственность за поражение на себя.

«Мне не удалось пробудить желание распространять наши идеалы, я не разбудил партию, а сон имеет тенденцию переходить в летаргию», - признал политик.

Чекушин считает, что решение давно назрело

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин также выступил за завершение истории «Согласия». По его мнению, ответственность за судьбу политического проекта лежит прежде всего на его создателях и руководителях, а итоги выборов лишь закрепили результат их ошибок.

«Проект надо похоронить, потому что он был убит. Сначала создателями. Потом уже косвенно и избирателями. Это надо признать и поставить точку», - написал Чекушин в Facebook.

Таким образом, позиции трёх известных представителей «Согласия» сходятся в одном: будущее партии оказалось под вопросом. Урбанович предлагает официально прекратить её существование, Чекушин поддерживает этот шаг, а Ушаков готов принять решение большинства, не участвуя в самом съезде.

Окончательное решение члены партии должны принять 21 ноября. Именно тогда станет ясно, завершится ли история «Согласия» официальной самоликвидацией.

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