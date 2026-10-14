Неизвестные прикрепили к конструкции Вантового моста предмет, похожий на флаг Афганистана

На конструкции Вантового моста в Риге неизвестные закрепили предмет, похожий на флаг Афганистана. Находку заметила местная жительница Ласма, сфотографировала ее и сообщила о случившемся полиции. Теперь горожане обсуждают, кто мог установить предмет на одном из заметных городских объектов и почему это осталось незамеченным.

Снимки женщина опубликовала в Threads. По ее словам, предмет прикрепили к конструкции пластиковыми стяжками. Определить, действительно ли это флаг Афганистана, Ласма попыталась с помощью искусственного интеллекта.

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«Кто-то на Вантовом мосту решил самовыразиться. Искусственный интеллект говорит, что это флаг Афганистана. И прикреплён пластиковыми стяжками. Но как? Неужели никто больше не видит, что там происходит? Да, я сообщила полиции, чтобы сняли», - написала она.

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Публикация вызвала дискуссию о том, как неизвестным удалось добраться до конструкции моста и закрепить на ней предмет. Некоторые пользователи предположили, что для этого могли использовать специальную технику.

Одна из участниц обсуждения, Байба, высказала версию об автомобиле с подъемником. Она также обратила внимание на необходимость видеонаблюдения за мостами, которое помогало бы фиксировать подобные происшествия.

Другой комментатор предположил, что полиция не всегда придает огласке хулиганские выходки, чтобы не привлекать к ним дополнительного внимания. Еще одна участница дискуссии, Лаума, удивилась, что подобное вообще могло произойти в Латвии.

Однако пока все эти версии остаются предположениями. Неизвестны ни личность человека, установившего предмет, ни обстоятельства происшествия. Нет и подтверждения тому, что для этого использовали подъемник или другую специальную технику.

Ласма сообщила, что обратилась в полицию с просьбой убрать находку. Но информации о результатах проверки, возможных нарушителях и демонтаже предмета пока нет.

Главная загадка остается прежней: кто разместил предмет на Вантовом мосту и удалось ли установить обстоятельства произошедшего с помощью камер наблюдения. Даже принадлежность находки к флагу Афганистана пока не подтверждена.