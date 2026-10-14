На границе Латвии появился еще один «нарушитель»: медведь проверил забор на прочность

В приграничных лесах Латвии нелегальных мигрантов поджидают не только пограничники, но и дикие животные. Популяция бурых медведей в стране растет, а их присутствие подтверждено в том числе на юго-востоке, у границы с Беларусью. В апреле этого года латвийские пограничники даже сняли на видео косолапого, который пытался найти лазейку в пограничном заборе.

По данным Латвийского государственного института лесоведения Silava, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников Государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей.

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Медведи осваивают приграничные леса

Присутствие хищников подтверждено в нескольких районах юго-восточной Латвии, включая волости Демене, Скрудалиена, Салиена и Каплава. Исследователи обнаруживали следы медведей, шерсть и царапины, оставленные животными. Такие свидетельства регистрировали и в 2024-м, и в 2025 году.

В апреле 2026 года пограничники засняли еще одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль ограждения, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию и пытался прокопать проход снизу. Затея не удалась, и зверь продолжил путь.

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Медведиц с медвежатами становится больше

Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц.

Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведей или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле - в 55, в сентябре - в 44, а в октябре - в 45.

В лесу есть и другие опасности

Медведи - не единственная угроза для тех, кто пытается незаконно пересечь границу через леса и поля. Здесь также обитают волки и змеи, а клещи могут переносить опасные заболевания. Риск создают и встречи с охотниками, которые ведут законную охоту в этих районах.

В 2025 году Государственная пограничная охрана пресекла 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Годом ранее таких случаев было 5388. По гуманитарным соображениям в 2025 году в пересечении границы не отказали 31 человеку, в 2024-м - 26.

Пограничники также отмечают сотрудничество с жителями приграничных районов, в том числе с охотничьими коллективами, и призывают сообщать о подозрительных людях и транспортных средствах. Для укрепления восточной границы 11 августа началась операция Vilkatis. Она направлена на сокращение числа незаконных пересечений границы и должна продолжаться до 31 декабря 2026 года.