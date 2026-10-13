Во вторник Латвию накрыли облака и туман: местами дождь, но днем выглянет солнце

Во вторник, 13 октября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Утром во многих районах туман заметно ухудшает видимость, однако в течение дня местами облака разойдутся и покажется солнце, сообщает LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков.

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В первой половине дня туман еще сохранится в отдельных районах. Местами ожидается кратковременный дождь, однако продолжительных и сильных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет слабым, а в некоторых районах установится практически полный штиль. Максимальная температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.

Особенно густой туман утром наблюдается в центральной части страны. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), около пяти часов утра видимость в Бауске, Даугавгриве, Мерсрагсе, Руйиене и Сталгене составляла всего 190–350 метров.

Температура ранним утром колебалась от +5 градусов в Руйиене до +11,2 градуса в Колке. Небо в основном затянуто облаками, хотя в Курземе местами уже появляются прояснения.

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Какая погода будет в Риге

В столице утро также началось с густого тумана. В Даугавгриве видимость утром снижалась примерно до 190 метров, в районе Рижского аэропорта - до 600 метров.

После того как туман рассеется, в Риге могут появиться солнечные просветы. Существенных осадков не ожидается, ветер будет слабым, а температура днем поднимется примерно до +12 градусов.

Погоду в Латвии сейчас определяет область повышенного атмосферного давления. Давление составляет около 1019–1020 гектопаскалей на уровне моря.

Для сравнения, днем ранее максимальная температура в стране достигала +14 градусов в Колке. Самым теплым местом Европы 12 октября стала Испания, где воздух прогрелся до +32 градусов, тогда как на севере Финляндии и Швеции в ночь на вторник температура опускалась до -13 градусов.