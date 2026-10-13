В среду в Риге и многих регионах Латвии пройдут дожди

В среду во многих регионах Латвии, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью на большей части территории страны осадков не будет. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха опустится до +1…+9 градусов. Местами возможен туман.

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Днём южный ветер будет слабым или умеренно сильным. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Во второй половине дня температура воздуха составит +8…+13 градусов.

В Риге ночью осадков не ожидается, а днём возможен небольшой кратковременный дождь. Южный ветер немного усилится. Температура воздуха составит около +7 градусов ночью и +10 градусов днём.