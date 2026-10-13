В Латвии крупные продуктовые магазины обяжут продавать газеты и журналы: готовы поправки к закону

В Латвии крупные сети продуктовых магазинов могут обязать продавать печатную прессу. Соответствующие поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации подготовило Министерство экономики, сообщает агентство LETA.

Инициатива направлена на то, чтобы газеты и журналы оставались доступными жителям по всей стране, в том числе в населенных пунктах, где за последние годы значительно сократилось количество мест продажи прессы. Авторы законопроекта также подчеркивают важность свободного доступа к информации и разнообразия средств массовой информации, закрепленных в статье 100 Конституции Латвии.

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Согласно данным отрасли, с 2014 по 2025 год количество экземпляров газет и журналов, проданных в торговых точках, уменьшилось на 71,7%

За тот же период число подписчиков сократилось на 31,5%. Особенно заметно сократились возможности приобрести печатные издания в почтовых отделениях, киосках и на автозаправочных станциях.

Какие магазины затронут новые требования

Предлагаемая обязанность будет распространяться только на крупных розничных торговцев продуктами питания, годовой нетто-оборот которых превышает 100 млн евро.

При этом продавать газеты и журналы потребуется не во всех магазинах таких предприятий, а только в торговых точках, отвечающих определенным требованиям по площади:

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в городах государственного значения - не менее 300 квадратных метров торгового зала;

на остальных территориях - не менее 60 квадратных метров.

Обязанность возникнет после получения магазином письменного запроса от распространителя печатной прессы.

По расчетам Министерства экономики, под новые правила подпадут шесть предприятий и в общей сложности 734 торговые точки.

Это позволит обеспечить доступность печатных изданий в радиусе 20 километров для 96,6% жителей Латвии.

Малые и средние предприятия, а также автозаправочные станции от новых требований будут освобождены.

Контролировать соблюдение правил предполагается поручить Центру защиты прав потребителей (PTAC). За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности по размещению и продаже печатных изданий юридическим лицам будет грозить предупреждение или штраф от 500 до 10 000 евро.

Пока речь идет только о законодательной инициативе: подготовленные Министерством экономики поправки переданы на согласование другим министерствам и заинтересованным сторонам