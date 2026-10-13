13 октября 2026, 11:06

Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить

Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить

Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется не за всю посылку, а за каждую отдельную товарную позицию.

Об изменениях сообщает TV3.lv со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии (VID). Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа.

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Для покупателей это означает, что привычные заказы недорогой одежды, аксессуаров, товаров для дома и других мелочей могут заметно вырасти в цене.

Что именно изменится с 1 ноября

Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС на покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал.

С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро.

С 1 ноября вводится второй обязательный платеж - сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за позицию.

Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию, не считая НДС и возможных расходов на доставку.

Важно понимать, что это не означает автоматическую доплату в размере 5 евро за каждую физическую вещь. Система считает именно товарные позиции.

Например, если покупатель закажет четыре одинаковых ремня одного типа, изготовленных из одинакового материала и происходящих из одной страны, они могут быть оформлены как одна позиция.

А вот ремень, футболка, часы и косметичка, находящиеся в одной посылке, будут учитываться как разные товарные позиции.

Сколько придется доплатить: примеры

Посмотрим, как новые правила повлияют на обычные покупки. Для простоты предположим, что стоимость посылки не превышает 150 евро и товары относятся к разным таможенным позициям.

Что находится в посылкеПошлина 3 €Новый сбор 2 €Всего
Одна футболка3 €2 €5 €
Три одинаковые футболки одной категории и происхождения3 €2 €5 €
Футболка и часы6 €4 €10 €
Пять разных товарных позиций15 €10 €25 €

Это суммы таможенной пошлины и нового сбора, без учета НДС.

Получается, что покупка нескольких недорогих вещей может стать значительно менее выгодной, чем раньше.

Особенно чувствительными изменения окажутся для любителей небольших заказов, когда человек выбирает сразу несколько аксессуаров по 2–5 евро каждый.

Почему Евросоюз решил сделать дешевые посылки дороже

У решения есть несколько причин.

Первая - стремительный рост количества посылок. По данным Европейской комиссии, в 2025 году в страны ЕС поступило около 5,9 миллиарда недорогих товаров электронной коммерции. Это примерно в четыре раза больше, чем тремя годами ранее.

Для таможенных служб такой поток означает огромный объем работы: необходимо обрабатывать декларации, проверять содержимое посылок, выявлять нарушения и контролировать безопасность продукции.

Вторая причина - конкуренция с европейскими магазинами. До июля этого года недорогие посылки из третьих стран освобождались от таможенной пошлины, тогда как традиционные импортеры, ввозящие товары крупными партиями, должны были платить соответствующие платежи.

Европейские власти считают, что прежняя система создавала преимущества для зарубежных онлайн-продавцов.

Третья - борьба с обходом таможенных правил. Ранее некоторые продавцы намеренно занижали стоимость товаров или дробили отправления на небольшие посылки, чтобы уложиться в беспошлинный лимит 150 евро.

После отмены этой льготы подобные схемы теряют смысл.

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Четвертая причина - безопасность товаров. Европейская комиссия указывает на проблемы с продукцией, не соответствующей европейским стандартам. Речь, в частности, может идти об игрушках, электронике и других потребительских товарах, для которых установлены специальные требования безопасности.

Новый сбор, согласно объяснениям ЕС, предназначен для покрытия расходов на информационные системы, работу таможенных сотрудников и проверки поступающих товаров.

Придется ли платить отдельно при получении посылки?

Не обязательно. Это зависит от того, как интернет-магазин организует продажу и оформление заказа.

Если торговая площадка использует специальную систему IOSS, необходимые платежи могут включаться в стоимость покупки и взиматься при оформлении заказа.

Если продавец не использует соответствующий механизм, покупателю придется оплатить начисленные таможенные платежи при оформлении посылки, до ее получения в Латвии.

Поэтому покупателям стоит внимательно проверять окончательную сумму заказа, а также информацию о налогах и таможенных платежах.

А если товар стоит больше 150 евро?

Новый сбор распространяется и на более дорогие покупки.

Однако здесь действует другой порядок расчета.

Для товаров в посылках стоимостью свыше 150 евро вместо фиксированной пошлины в 3 евро применяется стандартная таможенная ставка, зависящая от категории товара.

Дополнительно необходимо учитывать НДС и новый сбор за обработку - 2 евро за товарную позицию.

Таким образом, порог в 150 евро не освобождает покупателя от нового платежа.

Куда пойдут собранные деньги?

По информации VID, новый сбор будет распределяться между бюджетом Евросоюза и бюджетами государств-членов.

До 1 января 2028 года предусмотрено следующее распределение: 75% поступлений направляются в бюджет ЕС, а 25% остаются государству, в котором оформляются товары.

После этой даты пропорцию планируется изменить: 90% будут поступать в бюджет Евросоюза и 10% - оставаться национальным бюджетам.

Смысл нововведения, как поясняют европейские власти, заключается в финансировании таможенного надзора за постоянно растущим потоком интернет-покупок.

Стоит ли теперь отказываться от покупок на Temu и Shein?

Не обязательно, но привычка заказывать несколько дешевых мелочей без предварительного подсчета расходов может обойтись заметно дороже.

Особенно важно учитывать количество различных товарных позиций, а не только общую сумму заказа.

При этом новые правила не означают, что абсолютно все товары, продающиеся на Temu или Shein, автоматически облагаются пошлинами при каждой покупке. Значение имеет то, откуда фактически отправляется товар и имеет ли он уже статус товара Евросоюза.

Если заказ поступает со склада внутри ЕС и товар уже выпущен в свободное обращение, дополнительные импортные платежи при его доставке покупателю обычно не возникают.

Главный совет покупателям - смотреть не только на цену товара, но и на итоговую стоимость заказа с доставкой, налогами и таможенными платежами.

 

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