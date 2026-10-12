В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно

В Риге рассчитывают построить временный мост через Даугаву к осени 2027 года, чтобы сохранить движение во время реконструкции Вантового моста. Конструкция должна выдерживать значительные нагрузки, а после завершения работ ее планируют разобрать и использовать повторно. По словам мэра столицы Виестурса Клейнбергса, для этого уже обсуждают ускорение закупки.
Закупку проводит государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC). Изначально приобретение моста планировали завершить к 2029 году, однако теперь власти договорились с производителем о возможности изготовить конструкцию значительно раньше - к осени следующего года. Клейнбергс сообщил об этом в эфире передачи «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении.
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Мэр подчеркнул, что мост будет очень прочным. По его словам, по нему можно будет ездить «как на танках», а саму конструкцию - разбирать «как кубики лего». После использования переправу передадут в национальные резервы.
Часть инфраструктуры останется городу. Опоры временного моста планируют построить так, чтобы Рига могла использовать их и после завершения реконструкции Вантового моста.
Для ускорения проекта потребуется пересмотреть финансирование. Как пояснил Клейнбергс, у LVC уже есть действующий договор, а Министерству финансов предстоит перераспределить средства, запланированные на будущие годы, на более ранний срок. Строительство опор, вероятнее всего, оплатит Рижское самоуправление.
Основные работы по реконструкции Вантового моста намерены начать в 2027 году. На время ремонта город планирует перенаправить движение на временную переправу через Даугаву. Согласно прежним планам, на ней предусмотрят по одной полосе в каждом направлении, а стоимость проекта оценивали примерно в 20 млн евро.