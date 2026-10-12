12 октября 2026, 16:28

Рижане стали вдвое чаще ездить на ночных автобусах, а аэропортовый маршрут вышел в лидеры

Рижане стали вдвое чаще ездить на ночных автобусах, а аэропортовый маршрут вышел в лидеры

За неполные полгода ночные автобусы в Риге перевезли почти 22 тысячи пассажиров - примерно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фаворитом стала линия между центром города и аэропортом. Однако дальнейшее развитие проекта пока зависит от решения самоуправления и выделенного финансирования.

По данным предприятия «Rīgas satiksme», рост пассажиропотока связан прежде всего с расширением маршрутной сети. Если в прошлом году работали три ночных маршрута, то в этом сезоне их число увеличили до восьми. Новые направления связали центр с крупными жилыми районами города.

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Первый автобус между центром и аэропортом вышел на линию в апреле. Через несколько недель к нему добавили еще семь маршрутов. Большинство из них курсировали по выходным и завершили работу в конце сентября, тогда как аэропортовый маршрут продолжает обслуживать пассажиров ежедневно.

Именно он собрал больше всего пассажиров. За неполные шесть месяцев им воспользовались более 7300 человек - около трети общего числа поездок на ночных автобусах. Второе место заняло направление через Тейку, Юглу и Межциемс, перевезшее примерно 3500 пассажиров.

Представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане объяснила рост интереса к ночному транспорту увеличением числа маршрутов и расширением охвата жилых районов.

«Главное отличие нынешнего сезона от прошлого заключается в том, что маршрутов стало значительно больше. Мы постарались охватить как можно более крупные и густонаселенные районы, где ночное сообщение могло бы быть востребовано», - сказала она.

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Наибольший спрос приходился на рейсы сразу после полуночи. Ближе к утру автобусы перевозили заметно меньше людей.

Решение завершить работу большинства маршрутов в конце сентября приняли с учетом прошлогоднего опыта. Тогда в октябре интерес к ночному транспорту существенно снизился. При этом ежедневное сообщение с аэропортом решили сохранить из-за устойчивого спроса.

Пользу от новых маршрутов отмечают и работодатели. В «Latvijas Pasts» сообщили, что ночными автобусами регулярно пользуются около десяти сотрудников, которые раньше ездили на работу на личных автомобилях. На предприятии рассчитывают, что в рождественский сезон пассажиров станет больше.

Стоимость поездки не отличается от дневного тарифа: билет стоит 1,50 евро и действует 90 минут. Повышать цену пока не планируют.

При этом расширение сети потребовало дополнительных расходов. В прошлом году пилотный проект с тремя маршрутами обошелся самоуправлению примерно в 100 тысяч евро, а в этом году восемь маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Какую сумму выделят на ночное сообщение в следующем году, пока неизвестно.

Таким образом, пассажиропоток заметно вырос после расширения сети, но сохранение и развитие ночных маршрутов будет зависеть от дальнейших решений городских властей.

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