Ринкевич: в «идеальном мире» правительство должно быть сформировано к 18 ноября, а бюджет принят к Рождеству

Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству, однако важнее соблюдения строгих сроков - качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью передаче «900 секунд» на телеканале TV3.

Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся.

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«В моем идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, а бюджет - к Рождеству», - сказал президент.

Ринкевич напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее.

После консультаций с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины.

В то же время, как напомнил президент, «Объединенный список» как победитель выборов выдвинул такие задачи, как сбалансированность государственных расходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Он подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности.

Комментируя намерение премьер-министра Андриса Кулбергса привлечь на должности министров профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование Кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса так, что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов.

Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное - выбрать министров, которые будут работать ответственно.

Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный четырехлетний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил «красных линий» и не увидел непреодолимых проблем.