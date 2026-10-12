Ринкевич: в «идеальном мире» правительство должно быть сформировано к 18 ноября, а бюджет принят к Рождеству 

Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству, однако важнее соблюдения строгих сроков - качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью передаче «900 секунд» на телеканале TV3.
Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся.
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«В моем идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, а бюджет - к Рождеству», - сказал президент.
Ринкевич напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее.
Говоря о приоритетах нового правительства, Ринкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасностиЧитайте
После консультаций с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины.
В то же время, как напомнил президент, «Объединенный список» как победитель выборов выдвинул такие задачи, как сбалансированность государственных расходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Он подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности.
Комментируя намерение премьер-министра Андриса Кулбергса привлечь на должности министров профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование Кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса так, что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов.
Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное - выбрать министров, которые будут работать ответственно.
Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный четырехлетний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил «красных линий» и не увидел непреодолимых проблем.