12 октября 2026, 08:59 Валерия Леонова

Rīgas namu pārvaldnieks начинает отопительный сезон

Rīgas namu pārvaldnieks начинает отопительный сезон

«Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила агентству ЛЕТА представитель RNP Инита Кабанова.

Технически теплоузлы находящихся в управлении RNP зданий подготовлены к началу отопительного сезона, а в десяти домах в соответствии с пожеланиями жильцов отопление уже подключено.

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Кроме того, впервые ни одному зданию не будет задержано подключение отопления из-за долгов

RNP начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум трех суток температура воздуха не превышает +14 градусов, а временами опускается до +8 градусов, при этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие трое суток.

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Текущие прогнозы показывают, что эти критерии будут выполнены в понедельник, 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение трех дней.

Кабанова отметила, что в этом году финансовая дисциплина жителей заслуживает положительной оценки: ни одному зданию не грозит задержка подключения отопления из-за долгов. Этому способствуют как своевременная оплата счетов жильцами, так и систематическая работа компании с должниками.

«Rīgas namu pārvaldnieks» полностью принадлежит Рижскому самоуправлению. Оборот компании в 2025 году составил 82,94 млн евро, прибыль - 3,1 млн евро.

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