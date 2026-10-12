12 октября 2026, 13:58

Профсоюз МВД раскритиковал Домбраву и потребовал профессионального подхода к выбору министра

Профсоюз МВД раскритиковал Домбраву и потребовал профессионального подхода к выбору министра

Латвийский профсоюз работников внутренних дел (ЛПРВД) призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домбравы из Национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли.

В профсоюзе указали, что Домбрава активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министр так и не проявил интереса к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями.

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ЛПРВД признает важность вопросов, которые Домбрава поднимал публично, для государственной и общественной безопасности. Однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел.

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В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кулбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией.

ЛПРВД заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб.

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