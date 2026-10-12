12 октября 2026, 17:05 Наталья Гудемчук

Почти 1000 детей в Латвии мечтают обрести семью: как стать приемным родителем

Почти 1000 детей в Латвии мечтают обрести семью: как стать приемным родителем

Более 1000 человек заполнили анкету, чтобы оценить свои возможности стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Об этом в понедельник на заключительном мероприятии кампании «В ожидании семьи» в Риге сообщила председатель правления Латвийской ассоциации SOS «Детские деревни» Илзе Палейя.

Заключительное мероприятие кампании прошло в сквере Бауманиса у памятника Гунару Астре. Там установили ряд стульев с именами детей, которые ждут приемную семью, и указали, как долго каждый из них остается без семейной заботы. Так, например, 11-летняя Анна ждет семью уже восемь лет, трехлетняя Синтия - с самого рождения, а 13-летний Кирилл - 11 лет.

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На стульях разместили QR-код, ведущий к анкете. Заполнив ее, желающие могут оценить, готовы ли они стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Председатель правления ассоциации Илзе Палейя выразила надежду, что кампания поможет найти семьи для детей, которые их ждут.

Инсталляцию можно будет увидеть в трех местах Риги. С 12 по 26 октября она будет находиться в сквере Бауманиса на пересечении Бривибас бульвара и улицы Тербатас, с 26 октября по 9 ноября - перед входом на Агенскалнский рынок на улице Нометню, 64, а с 9 ноября - у Рижского сиротского суда на улице Тербатас, 69.

Председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесе Андерсоне сообщила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, растет, тогда как количество приемных семей не увеличивается и, скорее, сокращается.

Она подчеркнула, что поддержка приемных семей является приоритетом для Рижского самоуправления, в том числе при формировании бюджета. Объем этой поддержки был увеличен втрое. В итоге за два месяца к программе присоединились шесть новых приемных семей. Вместе с шестью семьями, уже участвовавшими в программе, они приняли 14 детей, ожидавших возможности попасть в семью.

Андерсоне отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам и улучшать условия проживания в них, однако дать ребенку семейную любовь может только семья.

Председатель Рижского сиротского суда Айварс Красноголовс отметил, что сейчас в Риге около 500 детей находятся под опекой вне родительской семьи, в том числе в приемных семьях. В учреждениях опеки живут 200 детей.

Средний возраст приемных родителей в Риге составляет 52 года и продолжает увеличиваться. Из 100 приемных родителей 28 - старше 60 лет.

Красноголовс призвал всех, кто рассматривает возможность стать приемными родителями, обращаться в центры поддержки или Рижский сиротский суд, чтобы обсудить этот вопрос и узнать о процедуре. При этом надо знать, что первая беседа ни к чему не обязывает.

На мероприятии своим опытом поделилась приемная мать, которая сначала принимала ребенка в качестве гостевой семьи, а позднее стала приемным родителем. По ее словам, вначале она больше всего переживала за себя и за то, как сложатся отношения внутри семьи. Однако на практике все оказалось не так сложно, как представлялось. Возникающие трудности семья решает по мере их появления, а при необходимости обращается в центр поддержки «AIRI vecākiem».

Как сообщалось ранее, с 1 июля Рижское самоуправление расширило систему поддержки приемных семей и опекунов. Уже в первый месяц значительное число семей воспользовалось новыми мерами поддержки.

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Первые данные за август показали, что расширенная поддержка охватывает как семьи из Риги, так и приемные семьи из других самоуправлений, в которых воспитываются дети из Риги.

В июле пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой, выплатили на 342 детей. Из них 59 были младше шести лет, а 283 - в возрасте от семи до 17 лет. На эти выплаты направили в общей сложности 23 662 евро. В первые десять дней августа поступило еще 26 заявлений на получение пособия.

В июле пособие за выполнение обязанностей приемных родителей в новом размере выплатили 134 приемным семьям. Из них 65 живут за пределами Риги и ранее не получали такую поддержку от столичного самоуправления. На выплаты в общей сложности направили 114 457 евро.

Интерес к новой системе поддержки сохранялся и в августе. В первые десять дней месяца поступило пять заявлений от приемных семей, проживающих за пределами Риги, на получение пособия за выполнение обязанностей приемных родителей.

С 1 июля Рижское самоуправление расширило поддержку приемных семей и опекунов. Теперь пособие за выполнение обязанностей приемных родителей получают все семьи, в которые по решению Рижского сиротского суда помещен ребенок, независимо от места задекларированного проживания. В 2026 году ежемесячная выплата самоуправления составляет 872 евро. Вместе с государственным вознаграждением приемная семья получает в общей сложности 1170 евро.

Увеличено и пособие на содержание ребенка в приемной семье. Общая сумма государственных и муниципальных выплат составляет 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты - 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 году доля самоуправления составляет 195 евро в месяц на ребенка младше шести лет и 117 евро на ребенка в возрасте от семи до 17 лет.

Приемным семьям также продолжают выплачивать пособие на приобретение одежды и мягкого инвентаря. Его размер не изменился: 200 евро в год на ребенка младше шести лет и 250 евро в год на ребенка в возрасте от семи до 18 лет.

Изменились и выплаты опекунам. Пособие за выполнение обязанностей опекуна составляет 50 евро в месяц за одного ребенка, если его родители умерли, и 60 евро в месяц за каждого следующего ребенка, а также за ребенка, родители которого лишены родительских прав.

Все перечисленные пособия назначаются без оценки материального положения человека или семьи. Приемные семьи получают право на выплаты со дня помещения ребенка в семью, а опекуны - со дня подачи заявления. Документы можно подать лично или в электронном виде, подписав их надежной электронной подписью и направив в Рижскую социальную службу.

За дополнительной информацией и поддержкой приемные семьи и опекуны могут обращаться в Рижский сиротский суд и пять центров поддержки: «Dūja», «Tilts», «Dzeguzēns», «AIRI vecākiem» и «Plecs». В этих центрах оказывают методическую и практическую помощь.

Получение статуса приемной семьи - регламентированная процедура, состоящая из семи последовательных этапов.

Сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут семью. При этом статус приемной семьи и возможность принимать детей предоставлены лишь 654 семьям.

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