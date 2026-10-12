На трех улицах Риги начнется масштабный ремонт, который изменит привычное движение

В Риге планируют обновить проезжую часть и тротуары на трех улицах. Общая стоимость работ превысит 3,27 млн евро. Ремонт затронет бульвар Узварас, улицу Аристида Бриана и улицу Мукусалас, где водителям и пешеходам придется учитывать временные ограничения, а в некоторых местах - отсутствие парковочных мест.

На бульваре Узварас работы охватят участок от Каменного моста до улицы Бариню. В этом году на отрезке от улицы Бариню до улицы Слокас обновят тротуары, бордюры и асфальтовое покрытие. Кроме того, на Каменном мосту заменят асфальт на полосе между трамвайными путями и остальной проезжей частью.

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Чтобы сократить неудобства для автомобилистов, асфальтирование преимущественно будут проводить ночью. Пешеходам на время ремонта придется переходить на тротуар противоположной стороны улицы. Стоимость проекта составит около 1,07 млн евро.

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На улице Аристида Бриана отремонтируют участок от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Миера. Работы начнут со стороны четных номеров домов, а тротуары будут обновлять поэтапно, отрезками длиной примерно 100–130 метров. На отдельных участках временно запретят парковку, а остановку общественного транспорта перенесут. На эти работы выделят около 655 000 евро.

Самым дорогим станет ремонт улицы Мукусалас - он обойдется примерно в 1,55 млн евро. На участке от Каменного моста до кольцевой развязки Мукусалас обновят асфальт и тротуары, установят пониженные бордюры и уложат тактильную плитку. Эти изменения должны сделать передвижение удобнее для людей с нарушениями зрения и ограниченной мобильностью.

Точные сроки начала работ на улице Мукусалас и изменения в организации движения муниципалитет сообщит позднее. На всех трех участках возможны временные ограничения для транспорта и пешеходов. Рижское самоуправление призывает обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршруты.