Как супер-Эль-Ниньо может повлиять на погоду в Латвии этой зимой

В Тихом океане развивается Эль-Ниньо, который может оказаться самым мощным за всю историю наблюдений. Метеорологи уже прозвали его климатической «Годзиллой»: ожидается, что пик потепления океанских вод придётся на декабрь 2026 года. Последствия могут затронуть несколько континентов, а для Европы, в том числе Латвии, это означает повышенную неопределённость при прогнозировании предстоящей зимы.

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что необычно высокая температура воды в Тихом океане сохранится в ближайшие месяцы. По оценкам специалистов, влияние Эль-Ниньо может продолжаться и в начале 2027 года.

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Почему нынешнее явление считают исключительным

Эль-Ниньо возникает, когда поверхностные воды центральной и восточной частей тропического Тихого океана становятся теплее обычного. Это природное явление повторяется примерно раз в два-семь лет и меняет атмосферную циркуляцию, влияя на температуру и осадки в разных регионах мира.

На этот раз показатели оказались особенно высокими. В июне температура воды в ключевой зоне наблюдений превышала климатическую норму на 1,6 градуса, а в августе отклонение выросло до 2,5 градуса. На октябрь, ноябрь и декабрь прогнозируется среднее превышение примерно на 3,7 градуса.

Для сравнения: во время мощного Эль-Ниньо 2015–2016 годов показатель достигал 2,6 градуса. Если нынешний прогноз оправдается, новое явление превзойдёт этот результат.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло заявила, что вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля 2027 года практически стопроцентная.

Где ждать засух, а где - наводнений

Последствия Эль-Ниньо будут различаться в зависимости от региона. Австралия, Индонезия и некоторые районы Южной Америки могут столкнуться с засухами и лесными пожарами. В Восточной Африке, Центральной Азии и отдельных частях Америки, напротив, возрастает вероятность интенсивных осадков и наводнений.

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Европейская погода тоже может измениться. В некоторые годы Эль-Ниньо сопровождается более мягкими и влажными зимами, но возможен и другой сценарий. Изменения атмосферной циркуляции способны ослабить полярный вихрь, увеличив вероятность вторжений холодного воздуха.

Поэтому тёплая осень сама по себе не гарантирует мягкую зиму. Однако делать конкретные выводы о погоде в Латвии на основании одного лишь Эль-Ниньо пока нельзя: для этого необходимы региональные сезонные прогнозы.

Климатические изменения могут повлиять на цены

Опасность связана не только с погодными условиями. Засухи способны повредить урожай кукурузы, бобовых и других сельскохозяйственных культур. Если пострадавшие страны сократят производство или экспорт продовольствия, последствия могут отразиться на мировых ценах и затронуть потребителей далеко за пределами этих регионов.

Ослабление Эль-Ниньо также не означает, что климат сразу вернётся к привычным показателям. По прогнозам, явление начнёт терять силу весной 2027 года, но его последствия могут ощущаться дольше.

Учёные допускают, что 2027 год войдёт в число самых жарких за всю историю наблюдений. Эль-Ниньо способствует высвобождению тепла, накопленного океаном, а температура океанских вод уже достигала рекордных значений за период инструментальных наблюдений.

В ближайшие месяцы станет понятнее, насколько точными окажутся прогнозы и действительно ли нынешний Эль-Ниньо установит новый рекорд. Пока специалисты предупреждают о возможных глобальных последствиях, но конкретный сценарий погоды для Латвии остаётся открытым.