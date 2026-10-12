Кабмин планирует наградить Раймонда Паулса за вклад в музыку и культуру Латвии

Помимо Паулса, в список предполагаемых лауреатов вошли бывший президент Паралимпийского комитета Дайга Дадзите, агроном и основатель кооператива LATRAPS Эдгар Руже, писательница и дипломат Анна Жигура, а также профессора Марцис Лея и Сандра Лейниеце.

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Вклад Паулса отметили за развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и продвижение имени страны за рубежом. Премия Кабинета министров предназначена для людей, добившихся значительных результатов в развитии демократической Латвии, хозяйственной или общественной деятельности.

Каждый лауреат получит почётный диплом, нагрудный знак и денежную премию в размере 10 000 евро.