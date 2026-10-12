Дожди, туманы и прояснения: какая погода ждет Латвию на этой неделе

Новая неделя в Латвии начнется с облачной погоды, кратковременных дождей и туманов. Однако ближе к выходным осадков станет меньше, а солнце будет появляться чаще, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В понедельник, 12 октября, местами пройдут кратковременные дожди, причем больше всего осадков ожидается в Курземе. В течение дня облака временами будут рассеиваться, открывая солнце. Температура воздуха повысится до +10…+13 градусов.

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Ветер будет преимущественно слабым, южным и юго-западным, а в Курземе - переменных направлений. Погоду определяет постепенно уходящий циклон.

В Риге существенных осадков не прогнозируется. Временами будет выглядывать солнце, воздух прогреется примерно до +12 градусов.

Что изменится в ближайшие дни

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Во вторник влияние циклона ослабнет, и его сменит область повышенного атмосферного давления. Тем не менее небо останется преимущественно облачным, возможны кратковременные дожди и отдельные прояснения.

Из-за ослабления ветра в ночные и утренние часы во многих районах будет образовываться туман, местами довольно густой. Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, днем - от +8 до +13 градусов.

В среду с запада к Латвии приблизится очередной циклон. Облачность сохранится, ночью и утром местами вновь возможен туман. Постепенно усилится южный и юго-западный ветер, на морском побережье ожидаются порывы.

К концу рабочей недели погода улучшится: дожди прекратятся, прояснения станут более продолжительными. Сильного ветра не ожидается вплоть до воскресенья.

Однако в воскресенье характер погоды, по предварительным прогнозам, снова может измениться - вероятны дожди и усиление ветра.