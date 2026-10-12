airBaltic завершила полугодие с убытком в 128 млн евро: что повлияло на результат

liepajniekiem.lv

Убытки латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первом полугодии 2026 года составили 128,2 млн евро. За аналогичный период прошлого года компания потеряла 1,7 млн евро. При этом оборот компании вырос на 14,2% - до 399,2 млн евро, сообщает агентство LETA.

За первые шесть месяцев airBaltic перевезла 4,4 млн пассажиров - на 15% больше, чем годом ранее. Из них 2,5 млн воспользовались маршрутной сетью авиакомпании. Число выполненных рейсов, включая услуги аренды самолетов с экипажем для других перевозчиков (ACMI), выросло на 16,2% - до 42 300.

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Во втором квартале выручка airBaltic выросла на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 250,1 млн евро. Однако вместо прибыли в 27,6 млн евро, полученной за аналогичный период 2025 года, компания зафиксировала убыток в размере 58,1 млн евро.

В airBaltic объясняют ухудшение финансовых результатов ростом операционных расходов, колебаниями валютных курсов и увеличением затрат на финансирование. Дополнительное давление оказало расширение авиапарка, повлекшее рост амортизационных расходов.

Существенно подорожало и авиационное топливо. Во втором квартале расходы на него выросли на 79,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 66,1 млн евро. На фоне инфляции также увеличились расходы на персонал и квоты на выбросы углекислого газа.

Работу авиакомпании также осложнила эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Из-за ограничений на использование воздушного пространства airBaltic пришлось выбирать более длинные маршруты, а рейсы в Тель-Авив и Дубай были приостановлены. Из-за роста цен на топливо компания также сократила первоначально запланированное расписание полетов на период с марта по октябрь примерно на 5,7%. Влияние подорожания топлива на финансовые результаты второго квартала оценивается в 29,3 млн евро.

Президент и исполнительный директор airBaltic Эрно Хильденс отметил, что авиационная отрасль продолжает испытывать давление внешних факторов, в том числе из-за исторически высоких цен на топливо. По его словам, компания намерена укреплять финансовое положение, повышать эффективность и добиваться устойчивой прибыльности. Недавно объявленный новый бизнес-план должен помочь достичь этих целей.

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В airBaltic также сообщили, что во втором квартале в среднем сдавали в аренду 26 самолетов - годом ранее их было 19.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года ни один самолет airBaltic не простаивал из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney. Годом ранее в среднем простаивали 11 самолетов.

На фоне финансовых трудностей airBaltic начала реструктуризацию обязательств по американской процедуре Chapter 11, которая защищает компанию от требований кредиторов до завершения процесса.

Авиакомпания получила обязательства финансирующих организаций предоставить до 350 млн евро нового финансирования для поддержания ликвидности и продолжения работы. Первый транш в размере 140 млн евро уже получен. Из этой суммы 78,925 млн евро направят на выкуп восьми самолетов и семи двигателей.

Ранее планировалось привлечь до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако теперь этот вариант не будет реализован. Группа держателей облигаций Ad Hoc Group оспорила в суде условия нового финансирования и его возможное влияние на обеспечение по облигациям.

В компании подчеркивают, что полеты и обслуживание пассажиров продолжаются в обычном режиме. Все рейсы выполняются в соответствии с расписанием, действующие билеты и бронирования остаются в силе. Завершить процедуру реструктуризации планируется к середине 2027 года.

В первом полугодии 2025 года выручка airBaltic составляла 349,6 млн евро, а убытки - 1,7 млн евро. По итогам всего 2025 года компания получила 779,3 млн евро выручки и понесла убытки в размере 44,3 млн евро.