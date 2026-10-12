12 октября 2026, 13:28

4,4 млн евро потратили на сделку Tet и LMT, но инвестора до сих пор нет

4,4 млн евро потратили на сделку Tet и LMT, но инвестора до сих пор нет

Подготовка к выкупу долей телекоммуникационных компаний Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT) обошлась Латвии в 4,4 млн евро, однако сделка так и не состоялась. Договор купли-продажи не подписан, потенциальный инвестор не найден, а премьер-министр Андрис Кулбергс требует прекратить выплаты консультантам и пересмотреть подход к проекту.

Как сообщает передача TV3 «Nekā personīga», 1 октября работу консультантов и платежи им приостановили. Теперь правительству предстоит оценить выполненную работу и решить, стоит ли продолжать подготовку сделки по прежней схеме.

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За что консультанты получили миллионы

Основным финансовым консультантом выступает американский банк J.P. Morgan, который получает 300 000 евро в месяц за сопровождение проекта. Дополнительно предусмотрена фиксированная оплата отдельных работ на сумму 1,1 млн евро, а также премии за привлечение инвестора и финансирования. Последние банк получит только в случае успешного завершения сделки.

Подготовка проходила в два этапа. На первый, Sprint, в ходе которого оценивали возможные варианты сделки, потратили 1,44 млн евро. Второй этап, Milda, включал углубленную проверку компаний и подготовку к выкупу долей и к концу августа обошелся еще в 3,04 млн евро.

При этом работа консультантов продолжала приносить расходы. По данным «Nekā personīga», на этой неделе компания по управлению государственными активами Possessor получила счета на 740 000 евро и дополнительно перечислила 612 000 евро.

Почему премьер потребовал остановить проект

30 сентября Кулбергс заявил, что подготовка сделки привела к неэффективным расходам на миллионы евро, и призвал расторгнуть договоры с консультантами. Он назвал сумму в 13,6 млн евро. Однако эта цифра отражала возможные затраты в случае продолжения проекта до конца года, уточнила передача.

Премьер подтвердил, что прежний процесс подготовки сделки остановлен. Вместо выкупа долей по существующей схеме он предлагает сначала объединить LMT с Tet, а затем привлечь стратегического инвестора уже в объединенную компанию.

Однако эта идея вызвала возражения внутри правительства.

Министр экономики защищает консультантов

Министр экономики Виктор Валайнис считает, что премьеру предоставили неверную информацию о ходе подготовки сделки. По его словам, углубленная проверка обеих компаний и оценка их стоимости были необходимы независимо от того, какой вариант в итоге выберет правительство.

Консультанты также подготовили новые бизнес-стратегии для Tet и LMT. Министр утверждает, что эти материалы помогут принять обоснованное решение о будущем компаний.

Валайнис не поддерживает и предложение объединить LMT с Tet. По его мнению, такой шаг фактически передал бы обе компании под контроль шведской стороны.

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Советник премьера предлагает пересмотреть условия выкупа

Советник Кулбергса Валтерс Болeвицс также критикует действующую схему. Она предполагает выкуп принадлежащих шведскому концерну Telia долей, после чего часть акций планировалось разместить на бирже, а другую часть продать частному инвестору.

Болeвицс считает, что Латвии следует добиваться более низкой цены, поскольку Telia намерена уйти с латвийского рынка. По его мнению, нынешняя модель сделки требует пересмотра.

«Nekā personīga» также сообщила, что канцелярия премьер-министра пыталась добиться назначения Болeвица на должность в компании, которую планировали создать после объединения Tet и LMT. По данным передачи, эту кандидатуру поддерживал Possessor, однако Latvenergo и Latvijas valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) выступили против.

Подготовка сделки осталась без регулярного контроля

Вопросы возникли и к тому, как контролировали работу консультантов. С лета заседания рабочей группы по надзору за подготовкой сделки не проводились, хотя изначально их планировали устраивать раз в две недели. Министерство экономики, как утверждают журналисты, также не представляло правительству регулярные отчеты о ходе проекта.

На следующей неделе министерство должно отчитаться о расходах и выполненной консультантами работе. После этого Кабинет министров определит дальнейшие действия.

Как устроена собственность Tet и LMT

Латвия уже несколько лет ведет переговоры с Telia о выкупе принадлежащих шведскому концерну долей в обеих телекоммуникационных компаниях. Ранее стороны подписали меморандум о взаимопонимании, однако срок его действия истек в июле.

Сейчас государству через Possessor принадлежит 51% Tet, а оставшиеся 49% контролирует дочерняя компания Telia - Tilts Communications.

В LMT доля Telia и ее дочерней компании Sonera Holding составляет в общей сложности 49%. Еще 23% принадлежат LVRTC, 23% - компании Tet, а 5% - Possessor.

После выкупа долей Telia и привлечения стратегического инвестора предполагалось сформировать объединенную структуру, в которой Latvenergo, LVRTC, Possessor и новый инвестор получили бы примерно по 25% капитала.

Теперь этот план оказался под вопросом. Правительству предстоит решить, продолжать ли сделку в прежнем виде, менять ее условия или выбрать другую модель объединения компаний.

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