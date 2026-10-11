11 октября 2026, 18:20 Наталья Гудемчук

Туман, дожди и новый циклон: какой будет погода в Латвии на следующей неделе

Туман, дожди и новый циклон: какой будет погода в Латвии на следующей неделе

В начале новой недели в Латвии ожидается переменчивая погода, но ближе к выходным дням солнце будет выглядывать чаще и станет суше, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В понедельник погоду в Латвии будет определять циклон, во вторник - область высокого давления, а в среду с запада приблизится новый циклон. Ветер немного стихнет, поэтому в начале недели на большей части территории страны усилится туман, однако уже в середине недели ветер вновь усилится.

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В понедельник и вторник будет преимущественно облачно, прояснения ожидаются лишь временами. Прогнозируется кратковременный дождь.

В ночь на понедельник местами пройдут сильные ливни, на морском побережье возможна гроза. Днём максимальная температура составит +8…+13 градусов.

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В среду небо также преимущественно будет облачным, ночью и утром местами ещё будет сгущаться туман. Однако по мере приближения нового циклона с запада ветер постепенно усилится.

К концу рабочей недели дожди прекратятся.

на фото - водопад Вентас-Румба (Кулдига).

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