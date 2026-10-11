МИД Латвии: находящиеся сейчас в Непале граждане Латвии - в безопасности

По информации Министерства иностранных дел Латвии, граждане страны, находящиеся в Непале и зарегистрировавшиеся в консульском регистре, не пострадали в результате сильного наводнения, сообщает агентство LETA.

Как сообщила в социальной сети X министр иностранных дел Байба Браже, сотрудники дипломатической службы с раннего утра связываются с гражданами Латвии, которые в настоящее время находятся в Непале и внесены в консульский регистр. В их числе - туристическая группа латвийского агентства Impro.

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«На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, поскольку власти Непала своевременно распространили предупреждение», - написала Браже.

Kopš agra rīta @Arlietas kolēģi ir apzinājuši Konsulārajā registrā zināmos Latvijas pilsoņus, tai skaitā Impro ceļojumu grupu. Pagaidām visi zināmie ir drošībā, jo Nepālas iestādes bija laicīgi izsūtījušas brīdinājumu. - Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 11, 2026

Как сообщалось, в воскресенье в центральной части Непала произошло мощное наводнение, которое смыло десятки домов и повредило дороги, мосты и по меньшей мере одну гидроэлектростанцию.

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По данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий Непала, пять человек числятся пропавшими без вести.

Причиной наводнения стал оползень, перекрывший русло реки Будхи-Гандаки и вызвавший резкое повышение уровня воды.

В поисково-спасательных работах участвуют более 400 сотрудников служб безопасности. Из опасной зоны по воздуху эвакуировали не менее 47 человек, еще сотни жителей населенных пунктов ниже по течению реки были перемещены в безопасные места.

Власти объявили красный уровень опасности для жителей районов, расположенных ниже по течению Будхи-Гандаки.

По предварительным данным, стихия повредила не менее четырех мостов, две телекоммуникационные вышки, 50 опор линий электропередачи и оборудование гидроэлектростанции.

В результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек, более 4500 до сих пор числятся пропавшими без вести.