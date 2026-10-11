Архиепископ и депутат Сейма: 12 октября - день памяти священномученика Иоанна Рижского

Завтра, 12 октября, православные Латвии будут отмечать день памяти священномученика Иоанна (Поммера). В Рижском кафедральном соборе Рождества Христова в этот день состоится Литургия, которую возглавит митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Об этом сообщается на официальном сайте Латвийской Православной Церкви.

Архиепископ Иоанн Поммер - одна из ярчайших и наиболее драматичных фигур в истории Латвии. Он возглавлял Латвийскую Православную Церковь 13 лет - с 1921 по 1934 год, а также на протяжении пяти лет был депутатом Сейма Латвии. Благодаря его усилиям был принят закон о юридическом положении Православной Церкви в стране, закреплявший её право свободно и открыто проводить в жизнь православное вероучение.

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В своей общественной и духовной деятельности владыка неизменно выступал за гармонию и терпимость между латышами и русскими, а за непримиримую позицию в защите верующих вне зависимости от их национальности получил в обществе прозвище «муж борьбы».

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Жизнь архиепископа трагически оборвалась в ночь с 11 на 12 октября 1934 года: он был зверски убит на архиерейской даче в Озолкалнсе. Это преступление остается нераскрытым и по сей день.

Начало богослужения в Рижском кафедральном соборе в 8:30.