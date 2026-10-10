В Латвии обнаружили опасный внешний аккумулятор, покупателям вернут полную стоимость

Компания LMT Retail & Logistics призвала покупателей в Латвии немедленно прекратить использование внешнего аккумулятора Wireless MagSafe 5000 Extra Battery производства Cellularline. Возможный производственный дефект способен вызвать перегрев устройства и привести к возгоранию. Стоимость возвращенного аккумулятора клиентам возместят полностью.

Проверка качества и безопасности выявила риск деформации аккумуляторного элемента по мере старения. При определенных условиях это может привести к перегреву и создать угрозу для пользователей и их имущества.

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LMT просит владельцев устройства не только отказаться от его использования, но и не заряжать его. Аккумулятор необходимо вернуть в центр обслуживания LMT, где его приобрели, либо в ближайший к клиенту центр компании.

По дополнительным вопросам можно обратиться в LMT Retail & Logistics по электронной почте retail@lmt.lv.