Две трети водителей в Латвии признаются в агрессивной езде: кто чаще нарушает спокойствие на дорогах - опрос

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В Латвии 66% водителей признают, что хотя бы иногда позволяют себе агрессивную манеру вождения. При этом 6% опрошенных делают это часто, а 60% - лишь изредка.

Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на результаты опроса об ответственном вождении, проведенного исследовательским центром Norstat совместно со Школой безопасного вождения.

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Как показало исследование, мужчины значительно чаще женщин признаются в агрессивном поведении за рулем. Среди водителей-мужчин такой опыт есть у 73%, тогда как среди женщин - у 57%.

Наиболее склонными к агрессивной езде оказались вовсе не начинающие водители

Чаще всего о подобном поведении сообщали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет - 80% представителей этой группы признались, что хотя бы иногда водят агрессивно.

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Среди водителей в возрасте 40-49 лет этот показатель составляет 70%.

А вот среди молодых автомобилистов от 18 до 29 лет, как и среди водителей 50-59 лет, доля признавшихся в агрессивной езде оказалась одинаковой - 66%.

Опрос проводился в сентябре 2026 года. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Исследование было организовано в рамках индекса ответственного вождения при участии Школы безопасного вождения и исследовательского центра Norstat.