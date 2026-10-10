«Дни животных» в Рижском зоопарке: скидки зависят от имени и фамилии

В эти выходные, 10 и 11 октября, Рижский зоопарк проводит традиционные «Дни животных», во время которых некоторые посетители смогут приобрести билеты за полцены или даже пройти бесплатно. Все зависит от того, какое животное скрывается в имени или фамилии человека, сообщает Рижский зоопарк.

Как обычно, правила акции просты. Если название какого-либо животного встречается в имени или фамилии посетителя, ему предоставляется скидка 50% на входной билет. А тем счастливчикам, у которых представители животного мира обнаружатся одновременно и в имени, и в фамилии, вход будет бесплатным.

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Причем искать можно не только медведей, волков, лис или зайцев. Подойдут также названия птиц, рыб, насекомых, земноводных и пресмыкающихся. Поэтому организаторы советуют внимательно изучить свои имена и фамилии: иногда в них обнаруживаются самые неожиданные представители животного мира.

Есть и еще одна приятная особенность: названия животных могут быть на разных языках

Однако если связь имени или фамилии с животным не очевидна, ее придется подтвердить. Для этого подойдет, например, статья из словаря или другой надежный источник.

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Чтобы воспользоваться скидкой или получить бесплатный билет, необходимо предъявить в кассе документ, удостоверяющий личность.

В эти выходные зоопарк открыт до 19.00. При этом кассы и входные ворота работают до 18.00.

А уже с понедельника, 12 октября, Рижский зоопарк переходит на зимний режим работы. Он будет открыт ежедневно с 10.00 до 17.00, а кассы и входные ворота будут закрываться в 16.00.