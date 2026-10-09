9 октября 2026, 09:58

Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель

Водители в Латвии получили надежду на снижение цен на дизель

В Латвии может снизиться стоимость дизельного топлива после решения стран G7 использовать чрезвычайные запасы нефти и дизеля. По расчетам банка Citadele, если оптовое удешевление полностью отразится на розничных ценах, литр дизеля на заправках может стать дешевле примерно на 7 центов. Однако водителям не стоит рассчитывать на мгновенные изменения.

Необходимость такой поддержки особенно заметна после сентябрьского скачка цен. По данным Центрального статистического управления, за месяц дизельное топливо в Латвии подорожало на 10,3%, а в годовом выражении - на 39,1%.

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Страны G7 увеличат предложение топлива

2 октября страны G7 договорились в течение четырех месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Основную часть запасов дизеля планируют направить на рынок в первые 20 дней. В обмен на это США отказались от угроз запретить экспорт дизельного топлива.

Европейские страны намерены предоставить около 50 млн баррелей дизеля. По оценкам Citadele, если распределить этот объем на четыре месяца, дополнительное предложение составит примерно 8,7% от обычного месячного потребления дизельного топлива в Евросоюзе. Этого достаточно, чтобы компенсировать объем, который Европа обычно импортирует.

«Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели – именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса, связанный с зимним отопительным сезоном. Это дает Европе определенную подушку безопасности на зиму», – поясняет главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

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Насколько могут снизиться цены на заправках

Финансовые рынки отреагировали на решение G7 практически сразу. Фьючерсные цены на дизельное топливо в Европе упали почти на 6% за один день - это одно из крупнейших суточных снижений за последние годы. При этом оптовая стоимость дизеля все еще примерно вдвое выше, чем два года назад.

«Наши расчеты показывают, что конечная цена на автозаправочных станциях может снизиться примерно на 3%, или на 7 центов за литр. Это ощутимое облегчение, но существенно ситуацию на рынке оно не изменит», – отмечает Пургайлис.

Полностью переносить снижение оптовых цен на розничные не всегда возможно. В конечной стоимости топлива значительную долю занимает акциз - фиксированный платеж за литр, который не уменьшается вслед за ценами на рынке. Поэтому ожидаемое удешевление на 3% остается расчетной оценкой, а не гарантией.

Когда ждать изменений

Цены на автозаправках обычно реагируют на движение оптовых котировок с задержкой в несколько недель. Кроме того, топливо нередко дорожает быстрее, чем дешевеет. Поэтому даже после падения биржевых цен водителям в Латвии, вероятно, придется подождать, прежде чем изменения станут заметны на табло АЗС.

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