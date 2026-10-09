Вечером Латвию накроет штормовой ветер: порывы достигнут 26 м/с, объявлено оранжевое предупреждение

В пятницу вечером и в ночь на субботу в Латвии ожидается сильный западный ветер, порывы которого в отдельных районах достигнут 26 метров в секунду. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

На большей части страны скорость порывов ветра составит 18–23 метра в секунду, а на побережье Видземе - до 26 метров в секунду. В западной части побережья Курземе сильный ветер сохранится в пятницу вечером, но начнет стихать еще до полуночи.

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В ближайшие сутки временами будет выглядывать солнце, периодически ожидается дождь, местами - сильный.

В субботу с утра до вечера будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. На побережье порывы могут достигать 17 метров в секунду.

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Ночью температура воздуха составит +5…+9 градусов, местами на побережье - до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+15 градусов.

В Риге после штормового вечера ветер постепенно ослабнет. В субботу утром и днем будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Временами ожидается дождь. Утром температура опустится до +7 градусов, днем поднимется до +12.

В столице желтое предупреждение о сильном ветре будет действовать с 19:00 пятницы до 3:00 субботы. В других районах страны оно останется в силе до 6:00 субботы. На западном побережье Курземе оранжевое предупреждение о шторме будет действовать до 23:00 пятницы. Предупреждения объявил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.