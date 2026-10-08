В Валмиере за 2,3 млн евро продлят набережную Гауи: новый участок станет частью большой прогулочной зоны

В Валмиере за 2,3 млн евро построят новый участок набережной на правом берегу Гауи, сообщает агентство LETA со ссылкой на Валмиерское краевое самоуправление.

Новый участок протянется от улицы Гауяс, 7 до Валмиерской музыкальной школы. Здесь создадут благоустроенную, освещенную и экологичную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, а также установят различные элементы благоустройства, в том числе питьевой фонтанчик.

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Новый участок набережной станет продолжением уже построенной части. Элементы благоустройства, освещение и планировочные решения будут гармонично сочетаться с уже существующей частью набережной, создавая единое общественное пространство и непрерывную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов вдоль правого берега Гауи.

На этом участке также реконструируют систему ливневой канализации и создадут дождевые сады с растениями. Они будут собирать, очищать и впитывать дождевую воду, а система отвода и управления дождевыми стоками станет частью общего решения по благоустройству территории.

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Общая стоимость проекта составляет 2 321 409 евро. Из них 1,7 млн евро - финансирование Европейского фонда регионального развития, еще 301 410 евро выделит самоуправление.

Реализацию проекта планируется завершить к концу 2027 года. Во время строительных работ движение пешеходов на этом участке будет закрыто.

Согласно результатам закупки и заключенному договору, строительные работы выполняет SIA «Limbažu ceļi».