Осенняя буря в Риге: в пятницу жителей просят не посещать парки и детские площадки

В пятницу, 9 октября, во второй половине дня в Риге ожидается сильный ветер, который может не стихнуть до утра субботы. Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и отказаться от прогулок в парках, посещения детских площадок, кладбищ и зон отдыха.
По прогнозам синоптиков, с 14:00 до 18:00 порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 20–22 метров в секунду. Сначала ветер усилится на западе Курземе, затем и в других районах Латвии, сообщает агентство LETA.
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Сейчас действует желтое предупреждение об опасных погодных условиях, однако его уровень может быть повышен до оранжевого.
Главная опасность во время бури - падающие деревья и крупные ветви.
Жителям советуют избегать мест, где много деревьев, и без необходимости не выходить на улицуЧитайте
Городские службы совместно с пожарными и спасателями будут убирать поваленные деревья, расчищать дороги и дорожки в парках, а также устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта.
Куда обращаться, если буря нанесет ущерб
Если упавшее дерево или другие последствия непогоды угрожают жизни и здоровью людей, повреждают коммуникации или мешают движению общественного транспорта, необходимо звонить по номеру 112.
Если дерево сломалось или упало на частной территории, перед его распиливанием нужно сфотографировать его как минимум с трех разных ракурсов и сообщить о происшествии в Департамент городского развития, приложив фотографии.
Если на частный участок упало дерево, которое росло на муниципальной земле, его уборку организует самоуправление. Сообщить о таком случае можно по телефону 1201.