8 октября 2026, 17:59 Валерия Леонова/LETA

Инфляция в Латвии может приблизиться к 4%: что подорожает сильнее - прогноз экономистов

Инфляция в Латвии может приблизиться к 4%: что подорожает сильнее - прогноз экономистов

В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством LETA экономисты крупнейших банков. Главная причина - подорожание энергии, которое постепенно отразится на стоимости отопления, товаров и услуг.

В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли всего на 0,2%. При этом разные группы товаров и услуг дорожали совершенно по-разному.

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Продукты дешевеют, топливо дорожает

Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в магазинах: продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год.

По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1 процентного пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен.

В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление

Экономист Luminor Петерис Страутиньш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей.

Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике.

Отопление: в одних городах тарифы выросли на десятки процентов

С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия и по какой цене они его закупили.

Экономист Swedbank Оскарс Ник Малниекс приводит конкретные примеры: в октябре в Мадоне и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане - на 68%.

При этом в пяти населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились.

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Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит, и расходы жителей могут оказаться не такими высокими.

Почему цены могут снова ускориться

Экономист SEB Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей.

Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров. Поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания.

Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают.

Гашпуйтис также допускает, что Европейскому центральному банку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться.

Услуги дорожают быстрее товаров

Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары.

По его оценке, в сентябре транспорт увеличил месячную инфляцию на 0,3 процентного пункта, а расходы на жилье, одежду и обувь добавили еще по 0,1 процентного пункта. Снижение цен на продукты, напротив, уменьшило ее на 0,2 процентного пункта.

В целом сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начала устойчивого снижения цен.

По прогнозу Swedbank, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4% - прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены.

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