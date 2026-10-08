8 октября 2026, 12:00 Наталья Гудемчук

Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников

Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников

Государственная полиция задержала молодого человека, который предположительно участвовал в произошедшем 6 октября вечером конфликте в спортивном квартале в центре Риги на улице Кришьяна Барона. По факту произошедшего начат административный процесс по возможному нарушению общественного порядка, сообщает агентство LETA.

Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые возможно были причастны к произошедшему. Выяснение точных обстоятельств инцидента продолжается.

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Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по телефону 67086855 или 112.

Ранее потерпевший рассказал в социальных сетях о конфликте, который произошел вечером 6 октября на детской площадке на улице Барона. Мужчина пришел на площадку вместе с дочерью. Рядом находилась компания подростков, которые громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего один из молодых людей перешел в откровенную агрессию. Мужчина дал ему пощечину. Тогда одна из девушек-подростков попыталась передать агрессивному молодому человеку нож.

В конфликт вмешались другие взрослые, которые гуляли на площадке со своими детьми. Они попытались разнять участников конфликта. Но когда мужчина с дочерью решил уйти, подростки окружили их и не давали покинуть площадку. Тогда потерпевший попросил администрацию площадки вызвать полицию. Позже он также сам позвонил в полицию, однако ему сообщили, что поступило много других вызовов и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина позвонил повторно, но снова получил ответ, что необходимо ждать.

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В отделе по связям с общественностью Госполиции ранее сообщили LETA, что в день происшествия поступило большое количество звонков от жителей. Кроме того, «на отдельных этапах получения информации» о случившемся на детской площадке на улице Кришьяна Барона были допущены недостатки при регистрации информации. Из-за этого полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже ушли.

В Госполиции заявили, что примут меры для улучшения организации работы, а также извинились перед пострадавшим за произошедшее.

Тем временем выяснилось, что Рижская муниципальная полиция вообще не получал информации об этом инциденте. При этом спортивный квартал в центре Риги включен в специально разработанный маршрут муниципалов, в рамках которого по возможности регулярно проверяются образовательные учреждения и прилегающие к ним территории.

Территорию спортивной площадки также ежедневно контролируют сотрудники охраны. Если муниципальная полиция получает информацию о проблемах на этой территории, реагирование осуществляется в приоритетном порядке.

 

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