За перевозку мигрантов через границу в Латвии могут давать до 12 лет тюрьмы

Латвия может существенно ужесточить наказания за организацию незаконной миграции. Юридическая комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к Уголовному закону, согласно которым максимальный срок за незаконное перемещение людей через государственную границу увеличится с 10 до 12 лет.

Инициатива появилась на фоне резкого роста числа уголовных дел. За первые восемь месяцев 2026 года в Латвии уже начато 124 процесса по фактам незаконного перемещения людей через границу. Для сравнения, за весь 2025 год было 52 таких дела, а в 2024-м - 39.

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Отдельно предлагается усилить ответственность за организацию незаконного пребывания иностранцев в стране. Максимальное наказание за это преступление хотят увеличить с шести до восьми лет лишения свободы.

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Рост наблюдается и по этой категории дел. В 2025 году было начато 84 уголовных процесса, связанных с организацией незаконного пребывания иностранцев, против 54 годом ранее.

Авторы поправок считают, что подобные преступления затрагивают не только миграционное законодательство, но и безопасность государства. Речь идёт о защите государственной границы и законности пребывания иностранцев в Латвии.

При этом новые сроки пока не вступают в силу. После одобрения Юридической комиссией законопроект должен пройти дальнейшее рассмотрение и голосования в Сейме.