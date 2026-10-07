В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

В рижской Золитуде погибла 17-летняя девушка, упавшая с балкона 16-го этажа жилого дома на улице Анниньмуйжас. Медики долго проводили реанимацию, но спасти ее не удалось. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства трагедии.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции и бригада Службы неотложной медицинской помощи. Несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, девушка умерла, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

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Происшествие вызвало тревогу среди жителей района: полицейские и медики долго оставались возле многоэтажки. Позже стало известно, что речь идет о падении с большой высоты.

Один из жителей рассказал журналистам, что на верхнем этаже могли обнаружить личные вещи погибшей. По его словам, среди них был телефон.

После трагедии возле дома собрались школьники. Среди них распространялась версия о том, что девушка якобы убегала от матери и оказалась на балконе 16-го этажа.

«Девушке было 17 лет. Она убегала от мамы. Успела забежать с каким-то соседом на 16-й этаж, на тот балкон. Мама не успела, и, как я слышала, она видела, как дочь прыгнула», - рассказала одна из школьниц.

Полиция эту версию не подтверждала. Правоохранители сообщили лишь, что погибшая родилась в 2009 году и упала с балкона 16-го этажа.

По факту произошедшего начат уголовный процесс. При этом полиция пока не располагает данными, которые указывали бы на совершение уголовного преступления.

Расследование продолжается. Окончательные обстоятельства гибели девушки установят после проведения всех необходимых процессуальных действий.