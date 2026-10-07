7 октября 2026, 07:58

В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

В рижской Золитуде погибла 17-летняя девушка, упавшая с балкона 16-го этажа жилого дома на улице Анниньмуйжас. Медики долго проводили реанимацию, но спасти ее не удалось. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства трагедии.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции и бригада Службы неотложной медицинской помощи. Несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, девушка умерла, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Читайте нас также

Происшествие вызвало тревогу среди жителей района: полицейские и медики долго оставались возле многоэтажки. Позже стало известно, что речь идет о падении с большой высоты.

Один из жителей рассказал журналистам, что на верхнем этаже могли обнаружить личные вещи погибшей. По его словам, среди них был телефон.

«Я знаю только то, что на 16-м этаже была какая-то девушка. Насколько мне известно, там нашли ее телефон и личные вещи», - рассказал он.

Читайте Mixer
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

Хрустящий тест: какие маленькие радости вам ближе
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

Интернет мемы на утро 7 октября и допивать за котом
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

Рыбы, Раки, Львы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на среду 7 октября
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

Хризантема в горшке осенью: полив, обрезка и зимовка

После трагедии возле дома собрались школьники. Среди них распространялась версия о том, что девушка якобы убегала от матери и оказалась на балконе 16-го этажа.

«Девушке было 17 лет. Она убегала от мамы. Успела забежать с каким-то соседом на 16-й этаж, на тот балкон. Мама не успела, и, как я слышала, она видела, как дочь прыгнула», - рассказала одна из школьниц.

Полиция эту версию не подтверждала. Правоохранители сообщили лишь, что погибшая родилась в 2009 году и упала с балкона 16-го этажа.

По факту произошедшего начат уголовный процесс. При этом полиция пока не располагает данными, которые указывали бы на совершение уголовного преступления.

Расследование продолжается. Окончательные обстоятельства гибели девушки установят после проведения всех необходимых процессуальных действий.

google news Подпишитесь на нас
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

Хрустящий тест: какие маленькие радости вам ближе
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

Интернет мемы на утро 7 октября и допивать за котом

В мире

Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
6 октября, 20:58
Протесты во Франции разрастаются: на улицы вышли более 250 тысяч человек
6 октября, 20:29
В Бразилии от удара молнии прямо во дворе дома погибла 22-летняя «королева родео»
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
6 октября, 18:29 18:29
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
6 октября, 14:58 14:58
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
ВИДЕО
6 октября, 13:58 13:58
Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего ради безопасности США
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
6 октября, 11:56 11:56
ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо угрожает 347 млн детей в 100 странах
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
6 октября, 11:02 11:02
Трамп одобрил расстрел военного психиатра, убившего 13 человек на базе Форт-Худ
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
6 октября, 10:04 10:04
Во Франции учителя поддержали протесты лицеистов: чего требуют участники
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
6 октября, 08:34 08:34
Стало известно, какую фамилию используют в школе дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
6 октября, 08:01 08:01
Маск снова стал триллионером: рост акций прибавил к его состоянию $30,6 млрд
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
5 октября, 20:35 20:35
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна

Латвия

В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
6 октября, 19:28
Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
6 октября, 18:57 18:57
На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
6 октября, 18:05 18:05
Без поводка - только на специальной площадке: в Риге хотят изменить правила выгула собак
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
6 октября, 17:28 17:28
В семье звезды NBA Кристапа Порзиньгиса пополнение: его отец в четвертый раз стал папой
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
6 октября, 16:28 16:28
Синоптики рассказали, какой будет погода 7 октября
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
ВИДЕО
6 октября, 15:58 15:58
Банк Латвии выпустит серебряный каштан за 147 евро
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
6 октября, 15:28 15:28
Куда в Риге отвезти опавшие листья и когда их примут бесплатно
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
6 октября, 14:28 14:28
Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство Латвии
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
6 октября, 13:28 13:28
Латвийцам могут разрешить выбирать между eID-картой и паспортом
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
6 октября, 12:58 12:58
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром

ЧП

Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
6 октября, 11:31
Съемки фильма «Бэтмен 2» остановлены
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
ФОТО
6 октября, 10:30
В США купленная за 30 долларов картина продана на аукционе за 1.35 млн долларов
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
6 октября, 09:31
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
5 октября, 17:05
«Мстители: Финал» снова обошел «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории
4 октября, 19:51
«Мстители: Финал» снова стали самым кассовым фильмом в истории
4 октября, 17:50
Курица стала последней каплей: Сталлоне рассказал, с чего началась его вражда с Ричардом Гиром
4 октября, 16:36
Том Круз не спас кассу: фильм с бюджетом до $180 млн стартовал с $3,4 млн
3 октября, 13:50
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет

Mixer

Что объединяет 6, 15, 35, 77 и 143? Продолжите числовой ряд
7 октября, 07:21
Тест: выберите, как вы здороваетесь - и узнайте, легко ли вам открываться новым людям
Что объединяет 6, 15, 35, 77 и 143? Продолжите числовой ряд
7 октября, 07:01
Хрустящий тест: какие маленькие радости вам ближе
Что объединяет 6, 15, 35, 77 и 143? Продолжите числовой ряд
7 октября, 06:36
Какую свою слабость каждый знак зодиака особенно тщательно скрывает от окружающих
7 октября, 06:09
Интернет мемы на утро 7 октября и допивать за котом
7 октября, 05:16
Серебряное стремя удержит курс: какие знаки цыганского гороскопа 7 октября найдут верный ритм
6 октября, 23:05
Рыбы, Раки, Львы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на среду 7 октября
6 октября, 22:05
Хризантема в горшке осенью: полив, обрезка и зимовка
6 октября, 21:35
Что объединяет 6, 15, 35, 77 и 143? Продолжите числовой ряд

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить

Спорт

Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
5 октября, 18:30
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас